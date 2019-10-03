Под Ростовом в подпольной лаборатории изготавливали наркотики под видом отравы для грызунов и насекомых

Подпольная лаборатория находилась в пристройке к частному дому 45-летнего жителя Зернограда. Он же, как подозревают правоохранители, был главным организатором. Закупил оборудование - специальные колбы, вытяжки, мешалки и ингредиенты, после чего наладил оптовые поставки в Ростов-на-Дону, Аксай и Новочеркасск.

- В ходе проведения обыска изъято более 5 кг вещества, которое по заключению экспертизы является синтетическим наркотиком - мефедроном (другие названия - «магия», «меф», «мяу-мяу», - прим. авт.), свыше 500 литров химических реактивов, порядка 10 килограммов прекурсоров, - рассказали «КП» - Ростов» в УФСБ России по Ростовской области. Сам хозяин во время обыска заявил, что производил не наркотик, а отраву для насекомых и грызунов, а оборудование закупил через Интернет.

- Но сайт не помню, забыл: давно это было, - пояснил мужчина, пряча глаза.

Оперативники ему верят только в одной части - в словах про Интернет. Говорят, подозреваемый именно через сеть не только закупил специальные аппараты, но там же нашел распространителей - в основном молодых людей до 23 лет, которым захотелось больших и быстрых денег.

Оборудование мужчина купил через Сеть. Фото: стоп-кадр оперативного видео УФСБ России по РО

Чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей, действовали следующим образом: оптовик прятал крупную партию синтетического наркотика (мефедрон, кстати, вызывает стойкое привыкание практически с первого употребления, после чего начинается деградация личности) в тайник, откуда ее забирали закладчики. Они фасовали на мелкие дозы, перепродавали наркозависимым, также используя закладки. Дозы прятали в окрестностях Ростова-на-Дону, Шахт, Новочеркасска и других крупных населенных пунктов. Никто никогда друг друга лично не видел, общались исключительно через мессенджеры, перекидывали деньги также через Интернет, но конспирация не помогла. Через девять месяцев оперативники вычислили причастных, после чего провели задержания и обыски.

- В отношении зерноградца возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК России «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических веществ», - говорится в официальном сообщении ведомства. - В случае признания судом вины ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы. В ходе расследования уголовного дела в отношении организатора нарколаборатории сотрудниками ФСБ России и полиции выявлены и задержаны девять граждан, которые участвовали в дальнейшем распространении запрещенных веществ.

Напомним, на прошлой неделе задержали двух жителей Ростова-на-Дону, которые открыли подпольные цеха по производству синтетических наркотиков в заброшенных селах, где выкупили сразу несколько домов. Их взяли на попытке продажи 17 кг наркотиков.

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