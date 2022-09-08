В Аксае горят три склада. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
В городе Аксай Ростовской области загорелись три склада электрооборудования и древесины. Пожар вспыхнул на улице Западной, 3, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Ростовской области.
Информация о пожаре в складских помещениях поступила на пульт дежурного в 15:20. На место выехали 57 спасателей, 18 единиц техники. Уже в 15:48 пожару объявлен второй ранг.
- Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров, - прокомментировали в МЧС.
По данным сотрудников одной из компаний, расположенных в здании по адресу улица Западная, 3, изначально около местного водоема загорелся камыш.
- Потом пламя, видимо, перекинулось на склады. Все небо было черным, - рассказал очевидец происшествия.
Официально возможная причина возгорания пока не сообщается. Потушить или локализовать огонь пока не удается. Работы на месте продолжаются.
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