В Аксае горят три склада. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В городе Аксай Ростовской области загорелись три склада электрооборудования и древесины. Пожар вспыхнул на улице Западной, 3, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Ростовской области.

Информация о пожаре в складских помещениях поступила на пульт дежурного в 15:20. На место выехали 57 спасателей, 18 единиц техники. Уже в 15:48 пожару объявлен второй ранг.

- Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров, - прокомментировали в МЧС.

По данным сотрудников одной из компаний, расположенных в здании по адресу улица Западная, 3, изначально около местного водоема загорелся камыш.

- Потом пламя, видимо, перекинулось на склады. Все небо было черным, - рассказал очевидец происшествия.

Официально возможная причина возгорания пока не сообщается. Потушить или локализовать огонь пока не удается. Работы на месте продолжаются.

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