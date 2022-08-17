МЧС: пожар на складе в Ростове полностью потушили

Борьбу с огнем вели около 5 часов
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Пожар на складе с прессованной бумагой в Ростове-на-Дону полностью потушили. Эта информация только что поступила от регионального управления МЧС.
Напомним, пламя в производственных помещениях на Днепропетровской вспыхнуло сегодня ночью около 2:42. Огонь сначала полыхал на площади в 600 кв. метров, а потом распространился на 1500 кв. метров. Возгоранию был присвоен второй ранг опасности.
В 4.52 пожар локализовали, в 6:42 объявили ликвидацию открытого горения, завершили тушение в 10:18. Таким образом, с возгоранием боролись около 5 часов. На месте происшествия работали 69 человек, было задействовано 23 единицы техники.
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