На месте происшествия сейчас работают 69 человек, задействовано 23 единицы техники. Фото: пресс-служба МЧС России по РО

В Ростове на складе с прессованной бумагой ликвидировали открытое горение, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

- В 4.52 пожар был локализован, в 6:42 объявили ликвидацию открытого горения, сейчас спасатели ведут проливку территории, - рассказали журналисту «КП - Ростов-на-Дону».

Напомним, огонь в складском помещении на Днепропетровской вспыхнул в ночь с 16 на 17 августа, около 2:42. Тогда пламя полыхало на площади в 600 кв. метров, через время выгорело 1500 кв. метров. Возгоранию присвоили второй ранг опасности. На месте происшествия сейчас продолжают работать 69 человек, задействовано 23 единицы техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появилось фото и видео пожара на складе с прессованной бумагой в Ростове

Огнем было охвачено полторы тысячи квадратных метров (подробности)