Поддоны с прессованной бумагой вспыхнули на бумажном складе в Ростове. Фото: ГУ МЧС по РО.

В Ростове-на-Дону полыхал бумажный склад. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Возгорание произошло в среду, 17 августа, около трех часов ночи на улице Днепропетровской, 50Е. В этом месте располагается бумажный склад, где по неизвестной пока причине загорелись поддоны с прессованной бумагой, как на самом складе, так и на открытой площадке

Пожарные занимаются проливкой конструкций. Фото: ГУ МЧС по РО

Огонь практически моментально охватил 600 квадратных метров. Но уже в половине четвертого утра площадь его возросла до 1,5 тысячи квадратных метров. В связи с этим опасность пожара также увеличилась до второй степени. Лишь около пяти часов утра пожарным удалось остановить распространение огня, после этого они сразу же занялись проливкой конструкций. Уже к 6:42 был полностью потушен открытый огонь на складе, но полная ликвидация еще не произведена.

Спасателям удалось ликвидировать открытое горение. Фото: ГУ МЧС по РО.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания остается неизвестной ее предстоит в ближайшее время выяснить специалистам. Эксперты оценят причиненный ущерб.

- Для ликвидации пожара привлечены 69 человек личного состава и 23 единицы техники, - сообщил начальник управления организации пожаротушения и проведения АСР ГУ МЧС России по Ростовской области Виктор Косов.

Огнем было охвачено полторы тысяч "квадратов". Фото: ГУ МЧС по РО.

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