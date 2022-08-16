В Ростовской области локализовали пожар на площади 331 га

В Ростовской области локализовали пожар на 331 гектаре. Фото: ГУ МЧС по РО.

В Ростовской области спасателям удалось локализовать пожар на площади 331 га. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Долгое время тушение пожара осложняли погодные условия в виде сильной жары и ветра. Спасатели все еще продолжают работы по тушению пожара и ведется окарауливание населенных пунктов. В настоящее время в пунктах временного размещения людей нет.

- В течение суток авиацией МЧС России осуществлено 79 сбросов общим количеством свыше 260 тонн воды. В тушении задействовано 537 человек и 122 единицы техники, - отмечается в сообщении.

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