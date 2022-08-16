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Происшествия16 августа 2022 17:15

Спасатели показали, как тушат пожар в Усть-Донецком районе с воздуха

Видео было снято с вертолета Ми-8
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Спасатели показали, как тушат пожар в Усть-Донецком районе с воздуха. Фото: ГУ МЧС по РО.

Спасатели показали, как тушат пожар в Усть-Донецком районе с воздуха. Фото: ГУ МЧС по РО.

В Ростовской области донские спасатели показали, как тушат крупный ландшафтный пожар с воздуха. Видеозапись была снята из кабины вертолета Ми-8. Запись была опубликована пресс-службой ГУ МЧС донского региона.

Тушение лесного пожара в Усть-Донецком районе идет как с земли так и с воздуха. Пожарные борются с огнем уже вторые сутки.

В настоящее время авиация произвела уже 74 сброса воды на горящие и тлеющие участки. Всего с начала тушения вертолеты и самолеты МЧС сбросили более 316 тонн воды.

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