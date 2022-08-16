Донские полицейские обеспечивают безопасность жителей в условиях ландшафтных пожаров. Фото: ГУ МВД по РО.

В Ростовской области правоохранители занялись обеспечением безопасности в условиях ландшафтных пожаров, которые полыхают в Усть-Донецком и Константиновском районах, а также в городе Шахты. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

К местам возгораний прибыли полицейские вместе с представителями МЧС. Правоохранители занялись обеспечением безопасности дорожного движения на тех участках, которые находятся вблизи участков возгорания, и помогают производить эвакуацию населения. Также полиция занимается обеспечением охраны общественного порядка и домов, которые покинули местные жители.

- Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня и создавал угрозу для населенных пунктов. В связи с этим прибывшие на место полицейские вместе с представителями МЧС боролись с огнем с использованием всех доступных средств пожаротушения, - отметили в сообщении.

Кроме того, оперативно сформировали и направили к местам возгораний сводные отряды из числа сотрудников полиции.

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Видео было снято с вертолета Ми-8.