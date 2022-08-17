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Происшествия17 августа 2022 5:45

Появилось фото и видео пожара на складе с прессованной бумагой в Ростове

Площадь крупного пожара достигла 1,5 тысячи квадратных метров
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростове полыхал склад с прессованной бумагой. Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростове полыхал склад с прессованной бумагой. Фото: ГУ МЧС по РО

В сети появились фотографии и видео с места пожара на бумажном складе в Ростове-на-Дону. Кадры опубликовала пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Огонь охватил склад и открытую площадку. Фото: ГУ МЧС по РО.

Огонь охватил склад и открытую площадку. Фото: ГУ МЧС по РО.

На них видно, как спасатели активно борются с огнем, который распространился на 1,5 тысячи квадратных метров. К настоящему времени им уже удалось локализовать возгорание и ликвидировать открытое горение. Сейчас они продолжают проливку конструкций на складе, где полыхали поддоны с прессованной бумагой.

Пожар разгорелся поздней ночью. Фото: ГУ МЧС по РО.

Пожар разгорелся поздней ночью. Фото: ГУ МЧС по РО.

Огонь охватил как сам склад, так и открытую площадку. На борьбу с возгоранием были направлены 69 пожарных и 23 единицы техники.

Никто из людей при пожаре не пострадал. Фото: ГУ МЧС по РО.

Никто из людей при пожаре не пострадал. Фото: ГУ МЧС по РО.

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