По факту происшествия возбудили дело по статье "Убийство".
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Красносулинском районе Ростовской области обнаружили тело 14-летней девочки. Пропавшую два дня назад школьницу убили, сообщили в донском управлении следственного комитета.
Напомним, девочка пропала утром 7 сентября. По словам близких, она отправилась из дома в школу и не вернулась. В течение двух дней подростка искали правоохранители и волонтеры. На следующий день следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
9 сентября пропавшую нашли погибшей нашли в лесополосе на окраине села. На ее теле обнаружили следы насильственной смерти.
Позже по подозрению в убийстве задержали 34-летнего местного жителя.
— В настоящее время с его участием проводятся необходимые следственные действия, — прокомментировали в региональном СУ СКР.
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