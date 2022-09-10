Кто и где в Ростовской области зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц

Список денежных вакансий вас немного удивит. Фото: Владимир МАЗЕНКО

Медианная зарплата по Ростовской области составляет 37,5 тысячи рублей: то есть 50% работников получают зарплату меньше этой суммы, а другая половина — больше. Между тем в компаниях в сфере автобизнеса обещают персоналу 55 тысяч рублей в месяц — это самая высокая медианная зарплата по отраслям. Но есть среди жителей донского региона специалисты, чей труд оценивается гораздо выше. В «КП - Ростов-на-Дону» с аналитиками «Авито Работа» разобрались, на кого все-таки нужно было учиться, чтобы в 2022 году зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц.

СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МАЙНИНГА

На пятом месте нашего рейтинга оказалась вакансия, о которой несколько лет назад и подумать было сложно. Мастер по ремонту майнинг-оборудования в Ростове может претендовать на зарплату до 120 тысяч рублей. Его заработок будет складываться из фиксированной части, процентов от выполненных заказов и премий. Компания предоставит специалисту комфортное рабочее место со всем необходимым для ремонта и диагностики майнеров и видеокарт. Кандидат должен иметь опыт не менее года и стремиться к профессиональному росту, отмечает автор объявления.

В Ростове нужен специалист по ремонту оборудования для майнинга. Фото: Михаил ФРОЛОВ

АВТОЭЛЕКТРИК-ДИАГНОСТ

На четвертой строчке — работа для рукастых и мозговитых. Автотехцентр в Шахтах подыскивает на место автоэлектрика-диагноста знатока электронных систем грузового и прицепного транспорта. Кандидат должен иметь практические навыки по диагностике и ремонту техники европейского производства. Помимо заработка до 140 тысяч рублей специалисту предлагают новое оборудование, спецодежду и комфортное помещение с хорошими бытовыми условиями.

В автомастерской тоже можно неплохо заработать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОНСТРУКТОР-ТЕХНОЛОГ

Третье место. Зарплату от 150 тысяч до 200 тысяч рублей в месяц обещает работодатель, размещая на job-площадке вакансию конструктора-технолога корпусной мебели в Ростове. Кто требуется? Специалист с опытом более пяти лет и отличными знаниями специальной программы для конструирования. От будущего сотрудника требуется заниматься разработкой документов для производства мебели — от эскизов до чертежей до спецификации и сметы.

Хороший конструктор мебели нынче в цене. Фото: Владимир МАЗЕНКО

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ

Второй в рейтинге высокооплачиваемых вакансий в нашем топе удивляться не приходится. Стоматологическая клиника в Ростове предлагает врачу с опытом не менее трех лет от 150 тысяч до 250 тысяч рублей в месяц. Зарплата стоматолога будет зависеть от объема и качества оказанных услуг. Кроме приема по записи врач будет лечить больных по неотложным показаниям. От специалиста ожидают, что он умеет работать в команде и имеет собственную базу пациентов.

Зубы нынче на вес золота, а хороший стоматолог со своей базой клиентов для элитной клиники тоже. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

РИЕЛТОР

А самая дорогая вакансия оказалась не в Ростове. Несмотря на высокую конкуренцию среди риелторов, опытный специалист в Таганроге может рассчитывать на зарплату 300 тысяч рублей в месяц. В одном из агентств недвижимости соискателю с опытом работы обещают такой доход и особые условия сотрудничества. Риелтор сможет работать по свободному графику, пользуясь информационной и рекламной поддержкой компании. А от него в первую очередь требуется честность - отмечено в вакансии.

Самой высокооплачиваемой вакансией оказалась риелторская. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

НЕ НАРВАТЬСЯ НА МОШЕННИКОВ

При подборе вакансий эксперты job-сервиса советуют внимательно читать их описание: там должно быть подробно рассказано об обязанностях и условиях работы, периодичности выплат, графике и прочее. А зарплату, которую обещают сотруднику, нужно сравнивать со средней по городу и отрасли и с похожими предложениями других компаний, чтобы получить представление об оптимальном уровне оклада.

- Если понравилась вакансия, стоит поискать отзывы на работодателя. К примеру, на сервисах собирают отклики бывших и нынешних сотрудников о соответствии зарплат указанным в вакансиях, о своевременности выплат и оплате переработок, а также о возможных штрафах и взносах, - обращают внимание в компании.

«Пробить» данные о предприятии можно и на специальных сайтах, в частности на портале ФНС. Есть и сайты по поиску работы проверяют работодателей по ИНН, ставят отметки, если компания существует уже более полугода, не имеют долгов по налогам, не являются банкротом, не нарушают правила размещения вакансий.

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