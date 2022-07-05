Монтажник сплит-ситем, водитель и рекрутер: Кому в Ростове предлагают зарплату от ста тысяч рублей

Оказалось, устанавливать кондиционеры в Новочеркасске гораздо выгоднее, чем практически все другие занятия. Фото: Евгения ГУСЕВА

Кому в Ростовской области работу найти легче всего, а где больше платят? Летом спрос на вакансии традиционно растет. В «КП — Ростов-на-Дону» решили разобраться подробнее в тенденциях, а о нюансах рассказал управляющий директор платформы «Авито Работа» Артем Кумпель.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕВЫШАЕТ СПРОС

В регионе на рынке массовых профессий темпы роста активности соискателей обошли активность работодателей. В целом по Ростовской области интерес к трудоустройству вырос за год в 1,6 раза, в донской столице — в 1,8 раза. При этом региональные работодатели разместили лишь в 1,2 раза больше вакансий, а по Ростову цифра почти не поменялась за год. Такая тенденция характерна не только для Дона, но и для всей России.

Больше всего вакансий – 15% - приходится на сферу продаж. Также в пятерку лидеров по востребованности персонала входят производство и сельское хозяйство, индустрия гостеприимства, сфера транспорта и логистики, строительная отрасль.

ТОП-5 самых востребованных работников составляют продавцы-консультанты, водители, кассиры, курьеры и повара.

Летом высок спрос на вакансии для кандидатов без опыта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Летом, когда подработать стремятся школьники и студенты, среди тех, кто ищет работу, резко набирают популярность вакансии для кандидатов без опыта. Интерес к ним увеличился втрое в Ростове-на-Дону и в 2,6 раза по Ростовской области.

"Новичков" привлекает возможность быстро освоить необходимые навыки и сразу приступить к работе, получать зарплату ежедневно или раз в неделю, возможность выбрать удобный график — сменный или свободный. В то же время в 2–2,5 раза вырос интерес у ростовчан к административной работе. А реже всего они откликались на вакансии в сфере рекламы и маркетинга.

НАШЛИ ЗАРПЛАТНЫЙ МЕДИАН И ЭВЕРЕСТ

Узнали и медианную зарплату по региону. Это тот водораздел, который делит все количество рабочих мест на две равные части — 50% оплачиваются ниже этого значения, а другая половина — выше. В Ростове медианная зарплата за год подросла с 33 тысяч до 33,5 тысячи рублей, а в Ростовской области с 30 тысяч до 34,8 тысячи рублей.

Самые высокие медианные заработки в донской столице можно найти в автомобильном бизнесе — 60 тысяч рублей. Столько зарабатывает, например, менеджер по продаже автозапчастей для иномарок. По области самая высокая медианная зарплата - 57 500 рублей - в сфере транспорта и логистики. Столько же может зарабатывать слесарь по ремонту грузовых автомобилей в крупной транспортной компании.

Рейтинг самых востребованных работников составляют продавцы-консультанты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

При этом среди объявлений можно найти вакансии с зарплатами, в несколько раз превышающими медианный размер. Так, опытному монтажнику сплит-систем в Новочеркасске обещают платить сдельно до 200 тысяч рублей в месяц. От 160 тысяч составит в Ростове зарплата водителя-экспедитора на экспресс-рейсах со стажем не менее года. От 150 тысяч рублей сможет зарабатывать удаленный рекрутер в Константиновске, имеющий опыт и статус самозанятого.

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