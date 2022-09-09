Где помимо центра пройдут гуляния в День города. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Куда сходить в Ростове в День города 2022 помимо основных праздничных мероприятий, рассказали в администрации донской столицы.

- Мероприятия, посвященные Дню города, пройдут во всех восьми районах Ростова! - объявил сити-менеджер Алексей Логвинеко.

Рассказываем подробно, какие события в 273-й день рождения любимого города стоит посетить в вашем районе.

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

17 сентября

Турнир по мини-футболу

улица Беляева, 26, - 09.00

Турнир по волейболу

бульвар Комарова, 32а, - 10.00

Праздничный концерт

сквер «Дружба», на площадке перед домом быта «Орбита», бульвар Комарова - 12.00

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

17 сентября

Вечер истории станицы Гниловской

территория ЖК «Екатерининский» - 19.00

18 сентября

Фестиваль «Город, который я люблю»

сквер «Спортивный» (проспект Стачки, 28) - 12.00

На спортплощадках в районах пройдут соревнования по мини-футболу и баскетболу. Фото: Иван ВИСЛОВ

КИРОВСКИЙ РАЙОН

17 сентября

Фестиваль «История с нами»

Донская государственная публичная библиотека, ул. Пушкинская, 175А - 10.00

Акция по раздаче флагов с символикой города Ростова-на-Дону

площадка перед Арт-пространством у кинотеатра «Ростов» (улица Б. Садовая, 122/143) - 15.00

Праздничные концерты с участием творческих коллективов

- РГЭУ (РИНХ) - ул. Б. Садовая, 69;

- Покровский сквер - ул. Б. Садовая, 113Б;

- Главный корпус ЮФУ - Б. Садовая, 105/42;

- Ростовский государственным музыкальный театр - ул. Б. Садовая,134-140.

15.00

Танцевальный вечер для всех жителей города

площадка перед Донской государственной публичной библиотекой (ул. Пушкинская, 175А) - 18.00

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

16 сентября

Фестиваль зонтов «Под куполом осеннего настроения»

перед входом в ДШИ № 2 им. А.П. Артамонова (ул. Текучева, 114) - 12.00

17 сентября

Хоровой праздник «Голоса Ростова»

пер. Верхоянский, 11/2-й переулок, 114 - 11.00

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

16 сентября

Праздничное мероприятие «С днем рождения, любимый город!»

Комсомольский сквер - 15.00

17 сентября

Фестиваль красок «ЦветаЛетаФест»

Микрорайон Суворовский, площадка «Кораблик» - 16.00

Помимо основного концерта пройдут и уличные в каждом районе города. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

15 сентября

Торжественная церемония возложения цветов к памятнику А.П. Береста

сквер 353-й Стрелковой Дивизии - 10.00

17 сентября

Открытый фестиваль декоративно-прикладного и художественного творчества людей с ОВЗ «Увидеть ценность каждого»

сквер Мира - 09.00

Праздничный концерт «Тебе, мой город, песню пою»

администрация Первомайского района, ул. Воровского, 48, - 10.00

Концертная программа «Творчество юных - родному городу»

площадка перед ДЦ «Ростсельмаш», пр-кт Сельмаш, 3, - 14.00

18 сентября

Театральный фестиваль «УРА! Ростов!»

внутренний двор ДЦ «Ростсельмаш», проспект Сельмаш, 3, - 10.00

Фестиваль творческих компетенций «Молодежь выбирает РОСТОВ»

площадка перед ДЦ «Ростсельмаш», пр-кт Сельмаш, 3, - 14.00

ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН

16 сентября

Соревнования по мини-футболу

спортивная площадка, проспект 40-летия Победы, 55Е, - 09.00

Соревнования по баскетболу среди жителей района

спортивная площадка, ул. 20-я линия, 66, - 16.00

17 сентября

Праздник двора «Ростов - город героев»

пр-кт Шолохова, 156/1, - 11.00

Народное гулянье «Вечерка»: народные игры, мастер-классы по декоративному и прикладному творчеству, настольный теннис, воркаут

пешеходная зона, проспект 40-летия Победы 75/3-75/5, - 16.00

Ростов будет отмечать день рождения сразу несколько дней. Фото: Михаил ФРОЛОВ

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

16 сентября

Праздничный концерт с вручением медалей «85-лет Ростовской области»

администрация района (проспект Коммунистический, 24) - 16.00

17 сентября

- Праздничный концерт «Ростов - любимый город мой!»

- Праздник для всей семьи: выставка работ, творческие мастерские, мастер-классы, анимационно-развлекательная программа, аквагрим

парк им. г. Плевен, проспект Коммунистический, 26, - 16.00

18 сентября

Праздничная программа «Я люблю Ростов!», фейерверк

ТРЦ «Золотой Вавилон», ул. Малиновского, 25, - 14.00

Народное гуляние «Город моей мечты!»

парк им. г. Плевен, проспект Коммунистический, 26, - 16.00

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