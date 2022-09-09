Где помимо центра пройдут гуляния в День города.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Куда сходить в Ростове в День города 2022 помимо основных праздничных мероприятий, рассказали в администрации донской столицы.
- Мероприятия, посвященные Дню города, пройдут во всех восьми районах Ростова! - объявил сити-менеджер Алексей Логвинеко.
Рассказываем подробно, какие события в 273-й день рождения любимого города стоит посетить в вашем районе.
ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН
17 сентября
Турнир по мини-футболу
улица Беляева, 26, - 09.00
Турнир по волейболу
бульвар Комарова, 32а, - 10.00
Праздничный концерт
сквер «Дружба», на площадке перед домом быта «Орбита», бульвар Комарова - 12.00
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
17 сентября
Вечер истории станицы Гниловской
территория ЖК «Екатерининский» - 19.00
18 сентября
Фестиваль «Город, который я люблю»
сквер «Спортивный» (проспект Стачки, 28) - 12.00
На спортплощадках в районах пройдут соревнования по мини-футболу и баскетболу.
Фото: Иван ВИСЛОВ
КИРОВСКИЙ РАЙОН
17 сентября
Фестиваль «История с нами»
Донская государственная публичная библиотека, ул. Пушкинская, 175А - 10.00
Акция по раздаче флагов с символикой города Ростова-на-Дону
площадка перед Арт-пространством у кинотеатра «Ростов» (улица Б. Садовая, 122/143) - 15.00
Праздничные концерты с участием творческих коллективов
- РГЭУ (РИНХ) - ул. Б. Садовая, 69;
- Покровский сквер - ул. Б. Садовая, 113Б;
- Главный корпус ЮФУ - Б. Садовая, 105/42;
- Ростовский государственным музыкальный театр - ул. Б. Садовая,134-140.
15.00
Танцевальный вечер для всех жителей города
площадка перед Донской государственной публичной библиотекой (ул. Пушкинская, 175А) - 18.00
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
16 сентября
Фестиваль зонтов «Под куполом осеннего настроения»
перед входом в ДШИ № 2 им. А.П. Артамонова (ул. Текучева, 114) - 12.00
17 сентября
Хоровой праздник «Голоса Ростова»
пер. Верхоянский, 11/2-й переулок, 114 - 11.00
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
16 сентября
Праздничное мероприятие «С днем рождения, любимый город!»
Комсомольский сквер - 15.00
17 сентября
Фестиваль красок «ЦветаЛетаФест»
Микрорайон Суворовский, площадка «Кораблик» - 16.00
Помимо основного концерта пройдут и уличные в каждом районе города.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
15 сентября
Торжественная церемония возложения цветов к памятнику А.П. Береста
сквер 353-й Стрелковой Дивизии - 10.00
17 сентября
Открытый фестиваль декоративно-прикладного и художественного творчества людей с ОВЗ «Увидеть ценность каждого»
сквер Мира - 09.00
Праздничный концерт «Тебе, мой город, песню пою»
администрация Первомайского района, ул. Воровского, 48, - 10.00
Концертная программа «Творчество юных - родному городу»
площадка перед ДЦ «Ростсельмаш», пр-кт Сельмаш, 3, - 14.00
18 сентября
Театральный фестиваль «УРА! Ростов!»
внутренний двор ДЦ «Ростсельмаш», проспект Сельмаш, 3, - 10.00
Фестиваль творческих компетенций «Молодежь выбирает РОСТОВ»
площадка перед ДЦ «Ростсельмаш», пр-кт Сельмаш, 3, - 14.00
ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН
16 сентября
Соревнования по мини-футболу
спортивная площадка, проспект 40-летия Победы, 55Е, - 09.00
Соревнования по баскетболу среди жителей района
спортивная площадка, ул. 20-я линия, 66, - 16.00
17 сентября
Праздник двора «Ростов - город героев»
пр-кт Шолохова, 156/1, - 11.00
Народное гулянье «Вечерка»: народные игры, мастер-классы по декоративному и прикладному творчеству, настольный теннис, воркаут
пешеходная зона, проспект 40-летия Победы 75/3-75/5, - 16.00
Ростов будет отмечать день рождения сразу несколько дней.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
16 сентября
Праздничный концерт с вручением медалей «85-лет Ростовской области»
администрация района (проспект Коммунистический, 24) - 16.00
17 сентября
- Праздничный концерт «Ростов - любимый город мой!»
- Праздник для всей семьи: выставка работ, творческие мастерские, мастер-классы, анимационно-развлекательная программа, аквагрим
парк им. г. Плевен, проспект Коммунистический, 26, - 16.00
18 сентября
Праздничная программа «Я люблю Ростов!», фейерверк
ТРЦ «Золотой Вавилон», ул. Малиновского, 25, - 14.00
Народное гуляние «Город моей мечты!»
парк им. г. Плевен, проспект Коммунистический, 26, - 16.00
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