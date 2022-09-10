Сколько стоит сварить борщ в Ростове в сентябре 2022

Сколько дончане тратят на обед в день. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовстат в сентябре отчитался об уровне средней зарплаты в Ростовской области — 34 тысячи рублей, а сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко в июне заявил, что в Ростове в среднем получают 44 тысячи. При этом говорится о росте доходов. Но народная мудрость говорит: цены бегут поперед зарплат.

В «КП — Ростов-на-Дону» посчитали, сколько в начале сентября в Ростове стоит сварить борща на обед в семье из четырех человек. Сверялись с проектом с говорящим названием «Индекс борща», где можно узнать, почем первое в разных регионах страны. Считайте, сверяйте свои расходы. Узнаем, сколько раз можно пообедать на зарплату.

ПОЧЕМ 4 ТАРЕЛКИ ПЕРВОГО?

В Ростове индекс борща оказался ниже, чем в среднем по России и составил 120 рублей и 8 копеек, в то время как среднее значение — 157 рублей 93 копейки. Дешевле всего приготовить первое оказалось в Волгограде — 110 рублей 44 копейки, а в Анадыри борщик просто золотой — 404 рубля 10 копеек.

По сравнению с предыдущими месяцами цена на ростовский борщ подешевела — осень как никак. В августе индекс был на уровне 128,29 рубля, в июле — 147,6 рубля, в июне — 140,53, а в мае — 158,45. Организаторы проекта просят не сердиться, если их агенты нашли продукты дешевле, чем читатель обычно покупает. И, если хочется восстановить справедливость, то можно написать им о своих наблюдениях по ценам - учтут.

Динамика цен на обед из четырех порций первого блюда в Ростове. Фото: индекс-борща.рф

СКОЛЬКО ВЕШАТЬ В ГРАММАХ

За основу расчетов взят привычный рецепт борща, но немножко упрощенный — без зелени и приправ, а говядина заменена на более бюджетную курицу.

В составе: 350 граммов картошки, 200 — капусты, 80 — лука, 80 — моркови, 130 граммов свеклы, 6 граммов чеснока, полкило курятины, 100 граммов сметаны и 200 граммов хлеба на четверых.

Цены счетоводы проекта смотрят в распространенных сетях супермаркетов бюджетного класса. Продукты выбирают самые дешевые: овощи, например, немытые и нефасованные из старого урожая, если есть выбор между старым и новым. Жирность сметаны — от 15%.

ПОДЕЛИЛИ, ПОСЧИТАЛИ

350 граммов картошки в начале сентября обойдется ростовчанам в 7 рублей 35 копеек — это лучше, чем в июне, когда мы платили по 24 с половиной рубля. 200 граммов капусты обойдутся в 3,38 рубля: страшно подумать, что в мае мы платили по 13,6. 80 граммов лука стоят 2 рубля 48 копеек — почти на рубль дешевле майских цен. 80 граммов морковки сейчас можно найти за рубль и 75 копеек, 130 граммов свеклы — за 2,85. 6 граммов чеснока — 1,7 рубля. Полкило курятины ищущие ростовчане нашли за 70 рублей, это на три рубля дешевле прошлого месяца. 100 граммов сметаны подешевле обойдутся в 22 рубля, а самой дорогой кисломолочка была в августе — 25,2 рубля. Хлеб по сравнению с прошлым месяцем подорожал на 38 копеек за 200 граммов — стоит 8,57 рубля, а в июле было по 12 рублей 6 копеек.

Ну что, посчитали, сколько раз сможете на свою зарплату накормить борщом семью из четырех человек? Мы проверили: на среднюю зарплату в Ростове можно 364 раза. А если каждый день обедать борщом все 30 дней сентября, это обойдется в 3624 рубля. Для кого-то это треть зарплаты. А у вас?

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