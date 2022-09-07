В Ростовстате сообщили о росте доходов жителей Ростовской области за последние полгода

Ростовстат опубликовал информацию о среднемесячном заработке дончан. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ростовстат опубликовал информацию о среднемесячном заработке дончан. Так, например, средний доход одного жителя области с января по июнь 2022 составил 34 тысячи, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого. Всего за последние полгода жители региона заработали 851 миллиард рублей.

- В сравнении с 2021 годом номинальные доходы населения возросли на 12,5%. Но с учетом инфляции, реальная прибыль уменьшились на 1,2% по сравнению с таким же периодом 2021.

Как уточняют аналитики, потребительские расходы (покупка товаров, платежи, и оплата услуг) за январь-июнь 2022 составили 808,4 млрд рублей. Такие данные на 14% больше, чем за прошлый год.

Напомним, что по данным Росстата, в феврале 2022 средняя зарплата в Ростовской области превысила 37, 9 тысяч рублей. Больше всех заработали специалисты, занятые в финансовой и страховой деятельности.

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