В Ростове выбрали самую красивую девушку города

Корона досталась ученице ростовской гимназии. Фото предоставлено Дарьей Федоровой.

В Ростове 9 сентября завершился конкурс «Ростовская красавица 2022». Участницы продемонстрировали красоту и грацию, показали свои таланты и рассказали о себе. Лучшей жюри признало 16-летнюю ученицу гимназии Дарью Федорову. Девушка рассказала «КП-Ростов-на-Дону» о себе, конкурсе и дальнейших планах.

ОЦЕНИЛИ И КРАСОТУ, И ТАЛАНТ

Дарья готовилась к конкурсу почти полтора месяца. Особое внимание уделила творческому номеру — вальсу по мотивам кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Танец ростовчанка придумала сама.

- Моим партнером стал мой хореограф. Он помогал мне поставить танец. Очень помогли и в агентстве «Имидж-Элит», много советов дала Елена Николаевна Степура, — рассказывает Дарья.

Дарья с победительницей конкурса "Ростовская красавица 2021". Фото предоставлено модельным агентством "Имидж-Элит".

Кроме творческого конкурса к финалу участницы подготовили видеовизитку, в которой рассказали о своей жизни, увлечениях и целях. Кроме того, участницы продемонстрировали умение подавать себя и держаться на сцене. Среди этапов конкурса были выход в купальниках и в вечернем платье — все в стиле 90-х годов.

Все участницы были яркими и интересными, но звание самой красивой завоевала Дарья. Члены жюри признали ее лучшей.

— Это, конечно, очень приятно. Столько впечатлений от этого конкурса. Сейчас я пока только начинаю осознавать, что победила, — призналась девушка.

На конкурсе можно было увидеть много красивых ростовчанок. Фото предоставлено модельным агентством "Имидж-Элит".

МЕЧТАЕТ ОБ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЕ И КРЕПКОЙ СЕМЬЕ

Ростовская красавица говорит, что ее жизненный принцип — идти вперед к намеченным целям. В будущем она хотела бы принять участие в конкурсе «Мисс Россия» и, конечно, победить. Еще одна цель девушки — стать актрисой.

— Уже давно готовлюсь к поступлению в театральный вуз. Хочу стать актрисой театра и кино, — говорит Дарья.

Дарья мечтает стать актрисой. Фото предоставлено Дарьей Федоровой.

Несмотря на целеустремленность, девушка ценит простые человеческие отношения. В будущем она бы хотела не только построить карьеру, но и создать крепкую семью.

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