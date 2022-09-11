"Ростов" проводит домашнюю встречу со "Спартаком". Фото: ФК "Ростов".

Матч «Ростов» — «Спартак» пройдет 11 сентября на стадионе «Ростов-Арена». Начало игры 9-го тура Российской Премьер-Лиги — в 19.45. Следим за ходом встречи в онлайн-режиме.

Напомним, «Спартак» находится на шестой строчке таблицы РПЛ. В пяти последних играх команда дважды проигрывала и три раза выигрывала. «Ростов» — на седьмом месте. На счету донского клуба три победы, три ничьих. В этом сезоне «желто-синие» еще не проигрывали. Ранее мы публиковали подробный прогноз на матч.

21.41 Так и не удалось "Спартаку" изменить счет. "Ростов" уверенно обыгрывает соперников со счетом 4:2.

21.38 Соболев после неудачного удара конфликтует с Уткиным. Оба получают по желтой карточке.

21.36 Мелешин едва не забивает в самом конце матча. Он простреливает с семи метров, но мяч уходит чуть левее цели.

21.33 Снова вынужденная замена у "Ростова". Вместо Чернова выходит Лангович.

21.31 Умяров пытается забить с 30-ти метров, но ожидаемо ничего не происходит.

21.27 Вместо Полоза выходит Мельников.

21.26 У ростовчан двойная замена. Вместо Комличенко выходит Голенков.

21.20 "Спартак" сокращает отставание. Джикия отправил мяч в районе 11-метровой отметки, оттуда бьет и попадает Соболев. 4:2!

21.16 С снова год в исполнении "Ростова". Полоз реализовывает пенальти.

21.11 Борьба между Рыбусом и Байрамяном. Игрок "Спартака" заваливается на Хорена. Судья назначает пенальти.

21.05 Мяч у гостей. Умяров пытается отправить мяч в ворота «желто-синих», мяч попадает в руки к Песьякову.

20.58 Зобнин бьет в правую стойку, но Песьяков уводит мяч.

20.57 Тугарев перехватывает мяч у москвичей и передает на Комличенко. Роман бьет под левую стойку и попадает четко в цель!

20.55 Снова гол забивает "Ростов"! - 3:1

20.50 Хлусевич принимает мяч от Промеса. Бьет, но мяч летит мимо.

20.45. Второй тайм!

20.30 Команды уходят на перерыв. Счет - 2:1 в пользу ростовчан.

20.28 Ростовчане передают Комличенко. Но мяч снова у «Спартака».

20.27 Теперь пытается забросить Игнатов, но мимо

20.25 Промес снова пытается перехватить мяч на половине поля «желто-синих». Но мяч у Песьякова.

20.22 Промес перехватывает мяч, но позже падает после борьбы с Мелехиным. Квинси указывает на рассеченное колено.

20.20 Буквально через несколько минут следом за Полозом забивает Уткин! Ростов вырывается вперед - 2:1. Даниил выстрелил с 19-ти под правую стойку.

20.16 Почти сразу ответ от ростовчан! На этот раз забивает Полоз - 1:1!

20.12 Промес выигрывает мяч в борьбе с Осипенко. Бьет под левую крестовину. Кажется, у Квинси повреждение.

20.10. Первый гол! Эффектно забивает Промес! Пытался спасти ворота Песьяков, но с таким ударом шансов поймать мяч у него не было.

20.06 Игнатов фолит на Уткине. Выходит арбитр.

20.02 Очень опасный момент создает у ворот «Ростова» «Спартак». Промес и Игнатов разыграли мяч в штрафной. Зобнин оказывается у ворот и бьет с четырех метров. Песьяков спасает команду.

19.58 Едва не открыл счет Соболев, но снова мимо.

19.55 Полоз передает Тугареву. Он подходит к левому краю штрафной «Спартака». Роман бьет с левой ноги. Мяч попадает в грудь вратаря москвичей.

19.52 Гости тут же зарабатывают угловой. Но Мелехин быстро срабатывает, и забить не удается.

19.49 Уткин возле ворот "Спартака". Бьет головой, но мяч оказывается выше цели.

19.45 Звучит свисток! Матч начался!

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