Пока "Ростов" еще ни разу не проигрывал в этом сезоне. Фото: ФК "Ростов".

11 сентября на «Ростов Арене» пройдет матч «Ростов» — «Спартак». Игра 9-го тура Российской Премьер-Лиги начнется в 19.45. «КП-Ростов-на-Дону» публикует последние новости клубов и прогноз экспертов на игру.

КАК ИГРАЛИ КОМАНДЫ?

Сейчас «Спартак» лишь на одну позицию выше «Ростова» в турнирной таблице РПЛ: москвичи занимают шестую строчку, ростовчане — седьмую.

«Ростов» пока не огорчает болельщиков разгромными поражениями и играет достаточно стабильно. В пяти последних матчах «желто-синие» одержали три победы и дважды провели встречи вничью. Одним из самых напряженных стало противостояние с «Сочи». Сочинцы забили ростовчанам два гола подряд, и, казалось, что исход матча определен. Однако во втором тайме донской клуб смог сравнять счет и даже получил шанс на победу благодаря пенальти. Однако Данил Уткин не смог его реализовать.

Следующая игра с ЦСКА также завершилась вничью. Матч прошел спокойно, футболисты почти не радовали зрителей опасными моментами. Наставник «Ростов» назвал игру «тактической дуэлью» и отметил, что команде удалось выстоять против одного из сильнейших соперников в РПЛ.

А вот последний матч в рамках Кубка России болельщиков порадовал. «Ростов» уверенно обыграл «Динамо» со счетом 2:0. Оба гола были в первом тайме, а вот во втором «желто-синие» ушли в оборону. Разницу в игре заметил и тренер, отметив, что он «во втором тайме не получал никакого удовольствия».

У «Спартака» в последних пяти играх три победы и два поражения. Последний матч «красно-белые» провели с лидером РПЛ «Зенитом». В первом тайме «Спартак» открыл счет, но уже во втором тайме довольно скоро потерял преимущество. Зенитчики создавали много моментов и в итоге забили дважды.

ПРОГНОЗ

Несмотря на то, что «Ростов» еще не проигрывал в этом сезоне, фаворит букмекеров — «Спартак». Вероятность победы москвичей оценивают в 40%, победы ростовчан — в 34%, ничьей — 26%. Есть эксперты, которые уверены, что игра не будет результативной, и обе команды не отдадут победу просто так.

- У команд абсолютно равные шансы, так как «Ростов» довольно уверенную игру сейчас показывает, практически в каждой игре забивает и не по одному мячу. «Спартак» играет в атаку, играет высоко, агрессивно. Думаю, что нас ждет обоюдоострая игра, — прокомментировал бывший полузащитник сборной России Андрей Тихонов «РБК Спорт».

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