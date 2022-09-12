«Если бы вы знали, через что проходит батюшка»: священник из Ростовской области откровенно рассказал о служении

Настоятель храма Эдгар Корсак со своей семьей. Фото: архив семьи.

Эдгар Корсак сетует, что из-за его загруженности матушке порой приходится нелегко. Фото: архив семьи.

- Многие даже не догадываются, через какой путь проходит священник, - начинает свой рассказ настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в станице Кутейниковской Ростовской области Эдгар Корсак.

Он поделился историями о тяжелых буднях священников: каково это разговаривать с человеком при смерти, отпевать детей и поддерживать людей в тяжелых ситуациях.

НОЧЬЮ НИКТО НЕ ЗВОНИТ С РАДОСТНОЙ ВЕСТЬЮ

Священник – многодетный отец. Батюшка с матушкой воспитывают шестерых сыновей и дочку. К сожалению, говорит настоятель, у него не получается уделять детям столько внимания, сколько хотелось бы. Этим летом в семье случилось пополнение. Младшему сыну - всего несколько месяцев.

Настоятель храма Эдгар Корсак со своей семьей. Фото: архив семьи.

- Конечно, тяжело матушке: и нянчить малыша приходится, и готовить, и старшим детям внимание уделять надо. Бывает, ворчит на меня, если я поздно домой прихожу или ночью срываюсь и еду к тому, кому нужна помощь, - говорит отец Эдгар.

А такие поездки ночью, признается он, происходят постоянно.

- Иногда, грешным делом, подумаю перед сном телефон выключить, но не могу, совесть не позволяет, - продолжает он.

Ночные звонки никогда не несут радостную весть.

- Односельчане звонят, когда случается беда. Когда близкий отходит, надо пособоровать, - поясняет отец Эдгар.

Все горести, с которыми приходят люди, батюшка пропускает через себя.

«К БОГУ НАДО ПРИЙТИ СЕРДЦЕМ, А НЕ НОГАМИ»

Никогда не забудет отец Эдгар девочку, которая умирала от онкологии.

- Ее родители ее были всегда очень верующими людьми и постоянно брали с собой в храм дочь. А потом у Кати обнаружили рак - саркому. Ей было всего 20 лет, - рассказывает собеседник.

И что-то тогда в душе у Кати надломилось. Она наотрез отказывалась посещать храм и даже молиться дома.

- Родители привезли дочь ко мне, попросили поговорить. Наверное, хотели, чтобы я убедил ее вновь начать посещать службы. Но, понимаете, к Богу же надо прийти сердцем, а не ногами. Я тогда Кате сказал: «Поступай как знаешь». Не стал ее ни в чем переубеждать.

Батюшка хотел бы больше времени уделять детям. Фото: архив семьи.

«ПОПРОСИЛА РОДИТЕЛЕЙ ОДЕТЬ В БЕЛОЕ И В ЭТУ ЖЕ НОЧЬ ОТОШЛА»

Прошел год, и батюшке вновь позвонила мать Кати. Давясь слезами, женщина попросила священника срочно приехать.

- По дороге я молил Бога помочь мне найти мне нужные слова для этой девочки. Я понимал, что она умирает, а как утешить, не знал.

И вот отец Эдгар заходит в спальню к Кате. К тому моменту у девочки уже была ампутирована нога, голова была налысо побрита.

- Она знала, что умирает. И спрашивала только: «Почему я? Ну почему я?», - вспоминает священник.

Тогда отец Эдгар ей сказал: «Мы не знаем, какие планы у Бога на нас, но я могу тебя подготовить, чтобы было не страшно».

И Катя, вдруг перестав рыдать, сказала: «Причастите меня».

- После исповеди, причастия и соборования она сама попросила родителей одеть ее в белую одежду. И в эту же ночь отошла, - продолжает отец Эдгар.

«ТОЛЬКО БОГ ДАЕТ СИЛЫ»

Батюшка признается, что самое страшное – хоронить детей.

- Ничего не может быть тяжелее этого. Этим летом в один день я утром крестил ребенка, а днем отпевал многодетную семью, разбившуюся в аварии. Вы представляете, что это такое, - хоронить родителей и их троих маленьких детей. А после поехал забирать свою жену и сына из роддома, - продолжает священник.

Иногда, говорит батюшка, просто не хватает душевных сил на то, чтобы вникнуть в бытовые проблемы семьи.

- У священника тяжелый крест. Но Бог дает силы его нести. Если бы вы знали, через какой путь проходит батюшка, никогда бы не осуждали его. У нас в обществе повелось осуждать батюшку за то, что у него есть, к примеру, хорошая машина. Я всегда предлагаю в таких случаях человеку самому пойти в священники. Ну есть у батюшки приличный автомобиль, ну рад он ему. И на здоровье! У меня, кстати, «Лада», - улыбается многодетный папа.

Батюшка хотел бы больше времени уделять детям. Фото: архив семьи.

БЕЗ ВЕРЫ НЕ ПРЕСДТАВЛЯЕТ ЖИЗНИ

Отец Эдгар говорит, что приход у него небольшой.

- Многие приходят в храм только на крестины или же по большим праздникам. Помню, как-то крестил малыша. А крестная заявилась в храм пьяной, еле на ногах стояла, вела себя вызывающе, даже вульгарно. Ну, подожди, думаю я, - улыбается священник.

И вот, когда обряд закончился, отец Эдгар попросил крестную задержаться.

- Поговорил с ней, нотации не читал. Просто предложил исповедоваться. После таинства она рыдала. Человек словно преобразился внутренне. Я всегда говорю, что исповедь и причастие - это то, что дает нам силы жить, бороться со злом, преодолевать сложности. Но заставлять никогда и никого не стану. Человек сам должен душой и сердцем потянуться к таинству Христову, - уверен священник.

А еще батюшка говорит, что, несмотря на трудности, без веры он не представляет своей жизни. Говорит, что душа словно поет, когда он заходит в алтарную часть или читает тихо перед сном молитву.

- И у меня с Божьей помощью все получается. Бог на все дает силы, - говорит он.

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