«Всех их очень люблю!»: У дедушки-рекордсмена из Ростова родилась 50-я внучка

Супруги Иоанн и Надежда Осяки воспитали 18 детей и стали дедушкой и бабушкой для 50 внуков. Фото: из семейного архива

Иоанн Осяк познакомился с будущей женой, когда служил в армии. Фото: из семейного архива

Супруги Иоанн и Надежда Осяк вместе уже почти 40 лет. Они воспитали 18 детей – 10 девочек и восемь мальчиков. Старшему сыну 38 лет, а младшей дочери – 13. Первенец тоже стал священником, пошел по стопам отца – настоятеля Свято-Троицкого храма.

Кстати, уже 12 детей Надежды и Иоанна сами стали родителями, и тоже – многодетными!

- У кого-то по три ребенка, у кого-то – все девять, - улыбается батюшка. – Так и вышло, что у нас с матушкой уже 50 внуков! И один правнук.

Все вместе члены семьи собираются на день рождение матушки и батюшки. Фото: из архива семьи

САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ

К слову, младшенькая внучка появилась на свет месяц назад. Всего же у батюшки и матушки 25 внуков и 25 внучек. Они постоянно гостят у Надежды и Иоанна.

- У нас есть традиция. В воскресенье после службы все внучата приходят к нам, к дедушке с бабушкой. Всех их очень люблю! Это такое счастье – быть отцом и дедом, - продолжает священник.

Но, пожалуй, самая большая любовь отца Иоанна - его жена. С Надеждой он встретился, когда был еще мальчишкой.

Иоанн Осяк познакомился с будущей женой, когда служил в армии. Фото: из семейного архива

- Мне было 19 лет, когда познакомился с Наденькой. Влюбился в нее потому, что она была скромной, простой и интересной. За свою простоту и понравилась, - рассказывает ростовчанин.

Надя ответила взаимностью, и пара обвенчалась. Кстати, официально они зарегистрировали брак только через год. За годы совместной жизни прошли много испытаний.

Самая большая любовь Иоанна - его жена Надежда. Фото: из архива семьи

«НОЧЬЮ ПО НАМ БЕГАЛИ КРЫСЫ»

- Пережили три пожара. Когда лишились дома, в сарае жили. Двое младших детей в реанимацию тогда попали, остальных отдали родственникам. Дом сгорел, а сарай остался. Ночью, когда мы с супругой ложились спать, по нам крысы бегали. Мы в одеяло завернемся и крыс сбрасываем. Очень страшно и неприятно было, но деваться некуда. А что делать? Много чего нам пришлось испытать, - рассказывает батюшка.

«ПРОШЛИ ОГОНЬ, ВОДУ И МЕДНЫЕ ТРУБЫ»

Пережили Осяки и смерть своих родителей, и трагическую гибель дочери Ксении.

- Смело могу сказать, что мы прошли огонь, воду и медные трубы, - продолжает священник.

Но, несмотря на трудности, супругам удалось сохранить любовь. Батюшка уверен, что самое главное в воспитании детей – это взаимоотношения их родителей.

- В любой семье всякое бывает, но дети не должны вмешиваться в ссоры взрослых. А родители, даже если и была размолвка, должны помириться до заката. Для наших детей самое счастливое время - когда мы всей семьей вечером после тяжелого дня садимся пить чай. Они видят, что мы с матушкой довольны, ласковы друг с другом, и им хорошо и спокойно, - улыбается батюшка. - А если кто-то в печали, то дом замирает.

ПО СТОПАМ ОТЦА

К слову, по стопам главы большой и дружной семьи пошел не только старший сын. Так, в семье Осяков еще десять священников.

- Шесть моих сыновей и четыре зятя, - говорит настоятель храма.

А еще у Осяков десять Иванов и восемь Надежд.

- Первенцев называют в честь меня и матушки, - улыбается супердедушка.

У Осяков -большая и дружная семья. Фото: из семейного архива

У семьи самого многодетного священника страны много наград, среди которых ордена «Родительская слава», полученные от президента страны. Но самая большая награда – та любовь, которую супруги пронесли сквозь года.

СЕКРЕТЫ КРЕПКОЙ СЕМЬИ

- Матушка у меня – сильная женщина! Вы только представьте - родить 18 детей! Всех вынянчить, поставить на ноги, воспитать достойными людьми. Удалось все только с Божьей помощью, - говорит глава семьи.

А еще батюшка дал советы незамужним и неженатым.

Прежде, чем венчаться, семь раз отмерь – один раз отрежь. Конечно, семью надо создавать по любви, - поясняет он.

Священник говорит, что очень важно узнать друг друга, заглянуть в душу, не торопиться с интимной близостью.

- Вот если ты понимаешь, что готов жизнь за человека отдать, значит, твой. Женись! И никак иначе, - считает батюшка.

В семье же важно помогать друг другу, относиться к ближним с любовью.

Супруги отмечают 25 лет совместной жизни. Фото: из архива семьи

«НЕВЕСТОК И ЗЯТЬЕВ НАДО ЛЮБИТЬ»

- Матушку все невестки и зятья называют мамой. Они и относятся к ней, как к родной матери, - продолжает многодетный отец. – А все потому, что невесток и зятьев надо любить не меньше, а то и больше своих детей. Тогда в их семьях будет мир и лад.

К слову, все вместе Осяки собираются нечасто.

- Потому что тяжело, нас же много, - поясняет батюшка.

Но дважды в год дети, внуки, зятья и невестки обязательно приезжают к Иоанну и Надежде.

- На мой день рождения и на матушкин, - говорит священник.

Супруги Иоанн и Надежда Осяки воспитали 18 детей и стали дедушкой и бабушкой для 50 внуков. Фото: из семейного архива

Кстати, готовит для всех Надежда. Невестки и дочери в это время помогают ей на кухне.

- Матушка у меня замечательная. Ей на все хватает сил. И любви на всех тоже хватает. Вы бы знали, как ее обожают внуки, как боятся ее подвести или расстроить. Так и живем. Не без проблем, конечно, но дружно, счастливо, с любовью.

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