«Дети должны воспитываться в любви!»: золотые правила в День отца - от успешных ростовчан

Секретами воспитания делятся известные ростовские папы Фото: ИВАНОВА Диана

Не так давно в России учрежден официальный День отца, который россияне будут отмечать впервые в третье воскресенье октября. Накануне праздника корреспонденты «КП - Ростов-на-Дону» пообщались с успешными в своих профессиях отцами из донской столицы и узнали их секреты по воспитанию детей.

«ТОЛЬКО РАЗУМНАЯ ЛЮБОВЬ И ОБЩЕНИЕ»

Александр Уваровский не только отец двух прекрасных дочерей, но и педагог с 45-летним стажем. Через него прошло не одно поколение детей. И кому как не ему лучше знать о воспитании порядочного человека из непослушной крохи.

- Воспитание - это такой процесс, который сложно контролировать. Есть одно золотое правило - дети должны воспитываться в любви. Каким бы ребенок ни был, его надо любить за то, что он ребенок. Но при всем при этом нужно не перегнуть палку, - подмечает Александр Павлович.

По словам педагога, иногда можно любить до такой степени, что не обращаешь внимания, кого воспитываешь. Поэтому здесь должна быть золотая середина, которую можно определить только чутьем. Ведь у воспитания есть две крайности. Одна из которых - жесткое воспитание, когда родители пытаются предъявлять четкие правила и требовать неукоснительного исполнения. Обычно это ни к чему хорошему не приводит. А ребенок начинает обманывать родителей, чтобы избежать проблем.

Александр Уваровский: "Есть одно золотое правило - дети должны воспитываться в любви" Фото: Ольга ГОПАЛО

Есть и вторая крайность. Если перегнуть палку и прощать все, то в такой ситуации ребенок перестает быть ответственным за чтобы то ни было, считая, что может делать все, что угодно.

- Сегодня еще прослеживается такая тенденция, что родитель всегда ищет крайнего в неудачах ребенка. Когда мама приходит в школу, выяснить причину плохой учебы своего чада, то ищет виновного. И чаще всего таким крайним является учитель, а не ребенок, который делает что-то не то, - продолжает собеседник. - Но от всего этого есть два секрета воспитания. Во-первых, разумная любовь. А во-вторых, общение с собственным ребенком. Нужно с ним чаще разговаривать и понимать, что происходит.

«ИСКРЕННЕ ДЕЛИТЬ РАДОСТЬ»

А вот известный российский актер Владислав Ветров из города Таганрога был краток:

- Не требовать от ребенка того, чего не требуешь от себя. Цокать языком от восторга, приветствуя любое творческое начинание или открытие. Не тупить - то, что у тебя пройденный этап, у него - впервые. Искреннее делить радость. Последнее так и останется советом. Сложно понять, где привычка и разные формы проявления «отстань» появилась вместо искренней радости детским открытиям.

Актер Владислав Ветров: "Не требуйте от ребенка того, чего не требуете от себя"

ВМЕСТО СЛОВ - ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР

Отец троих детей, заместитель главврача по скорой помощи ГБСМП Василий Фалин считает, что самое важное в воспитании - личный пример, а не слова. Если слова отца расходятся с его делами, то это один из худших сценариев воспитания.

- Я старался со своими детьми с раннего детства разговаривать, как со взрослыми. Говорил честно и откровенно, плюс подкреплял собственным примером, - делится своим родительским опытом Василий Владимирович.

Также, по мнению врача, важно прислушиваться к потребностям ребенка, а не пытаться через него реализовать свои несбывшиеся мечты.

- Я старался увидеть в ребенке то, к чему стремится он, и помочь ему это развить. Мне кажется это правильно, когда отец с такой позиции подходит к своим детям, - продолжает Василий Фалин.

А вот наказывать физически малыша не стоит. Многодетный отец считает, что если уж ребенок и провинился, то с ним нужно поговорить и объяснить все на примере.

- И в моей семье это сработало очень хорошо!, - подытожил Василий Владимирович.

Заместитель главного врача ГБСМП Василий Фалин уверен, что в воспитании работает только личный пример Фото: Ольга ГОПАЛО

«НУЖНЫ СТРОГОСТЬ И ДИСЦИПЛИНА»

Ветеран ростовского следствия и прокуратуры, следователь по особо важным делам, полковник юстиции, глава одной из славных ростовских династий следователей, отец и дедушка замечательных внучек Анатолий Заремба уверен, что в воспитании детей нужны строгость и дисциплина.

- Без этого нельзя вырастить ответственного человека, полноценную личность, - считает Анатолий Васильевич. - В то же время, очень важно понимание того, что интересно твоему ребенку, чем он живет, что его волнует. Нужно быть в курсе его интересов и переживаний. Понимание – вот еще одна очень важная составляющая взаимоотношений отцов и детей. Ну и конечно же - личный пример! Он важен всегда. И в формировании личности ребенка, и в дальнейшем выборе его профессии, и в дальнейшей жизни, когда твои сын или дочка сами станут родителями.

Ветеран ростовского следствия и прокуратуры Анатолий Заремба уверен, что детей нужно воспитывать в строгости и поддерживать во всех начинаниях. Фото: СУ СК по РО

«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПРИМЕР - ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»

Толк в воспитании знает и протоиерей Иоанн Осяк. Он вместе с матушкой Надеждой вырастил и продолжает воспитывать 18 детей. У него 46 внуков и уже один правнук.

Отец Иоанн уверен, что важен личный пример, а самое лучшее воспитание - взаимоотношения мужа и жены. И это самое главное. Если только говорить о воспитании, а жить с супругой как собака с кошкой, то ничего толкового не выйдет. Ребенок должен брать с кого-то пример.

- Своих детей воспитываю в любви и труде, чтобы они были трудолюбивыми, а не бездельниками. Они занимаются и спортом, и музыкой. В воскресные праздники собираемся всей нашей большой семьей, общаемся, - рассказывает батюшка.

Иоанн Осяк считает, что в семье должно быть как минимум пятеро детей, ведь слово «семья» подразумевает семь человек.

Отец Иоанн уверен, что важен личный пример, а самое лучшее воспитание - взаимоотношения мужа и жены. Фото: личный архив героя публикации

По словам батюшки, когда в семье всего один ребенок, то чаще он растет эгоистом, так как родители разрываются, думая, как ему угодить.

- Поначалу, когда родился первый, потом второй, потом третий ребенок, нам с матушкой было тяжело и морально, и физически, и материально. Но потом как-то появилась гармония и радость. И вот она - главная цель в жизни, - вспоминает тяжелые времена протоиерей.

А еще родители больше думают о материальном, а не о духовном.

- Самое главное - заложить именно духовное. Ведь это фундамент всего. Если у ребенка внутри будет культура и вера в Бога, то это сделает его прекрасным и мужественным человеком, - подчеркивает священник.

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