«Молодец. Ты все сделала правильно»: три миллиона рублей перевела мошенникам пенсионерка из Ростовской области

Женщина находилась на связи с аферистами на протяжении трех недель. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пенсионерка из Ростовской области передала мошенникам три миллиона рублей. О том, как это произошло, женщина подобно рассказала для того, чтобы обезопасить других.

НЕ ХОТИТЕ ЛИ ВЗЯТЬ КРЕДИТ?

Пенсионерка из города Каменска-Шахтинского Ростовской области никогда не думала о том, что беда может коснуться и ее семьи. От знакомых и из телевизора она слышала, что существуют такие мошенники, которые обманом заставляют переводить деньги или же сами снимают их с банковских карт. Знала, что нельзя называть персональные данные. Но в этом случае ее личные данные аферисты узнали еще до того, как позвонить женщине.

– Алло! Добрый день, Лариса Дмитриевна. Вас беспокоят из банка: по вашему счету проходят транзакции, и мы бы хотели уточнить, собираетесь ли вы взять кредит? - прозвучал в трубке уверенный и спокойный голос.

Пенсионерка ответила, что нет.

- Тот человек сообщил мне, что кто-то хочет оформить кредит на мое имя и меня переключат на службу безопасности банка, где помогут разобраться с проблемой, - вспоминает она. - После чего я услышала другой голос. Человек спросил, есть ли у меня деньги на счетах, я сказала да, тогда он предложил мне сохранить их на другом «безопасном» счете. Сотрудник сообщил, что он изготовит новую банковскую карту, от которой только я буду знать пароль, после чего на нее нужно будет положить деньги.

«НУЖНО ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ СЛЕДСТВИЮ»

Когда потерпевшая согласилась на условия якобы сотрудников банка они полностью взяли ее под свой контроль, убеждали, устрашали, приводили аргументы. Большой поток информации не позволял думать о посторонних вещах – только бы не остаться без сбережений.

- Мне позвонили снова, - продолжает собеседница. - Мужчина представился сотрудником следственных органов. Он сообщил, что сейчас ведется операция по поимке мошенников, которые крадут деньги с банковских счетов. Так как я подверглась их действиям, меня попросили оказать помощь следствию. Мне сразу сообщили, что в соответствии со статьей 310 УК РФ «Разглашение данных предварительного расследования» мне запрещено рассказывать кому-либо о данной операции и о звонках, а также обо всех последующих действиях.

Услышав голос якобы сотрудника правоохранительных органов, женщина поступила, как ей сказали.

КАК ТОЛЬКО ПОЙМАЕМ, ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ

- На следующий день мне снова поступил звонок от службы безопасности банка, мужчина продиктовал мне реквизиты и я отправилась в офис, чтобы перевести деньги, - делится обманутая миллионерша. - Как только я произвела транзакцию, то сразу перезвонила по номеру и попросила предоставить мне документ, подтверждающий наличие денег на новой карте. Через несколько минут мне пришло фото документа, где были написаны все необходимые данные. Далее я спросила, когда и где смогу получить карту? Мужчина сообщил, что как только уголовное дело будет завершено и преступники будут пойманы, то мне сразу же вернут все деньги. А уже завтра я могу пойти в отделение банка, где мне выдадут новую карту.

В итоге мошенники решили «выжать» из пенсионерки по максимуму и раскрутили ее еще на одну схему.

- Через несколько дней поступил новый звонок, уже знакомый голос сообщил, что якобы юридический отдел банка провел проверку и выяснил, что в моей собственности находятся две квартиры, одна из которых снята с учета, - рассказывает Лариса Дмитриевна. - Меня стали пугать тем, что в этом случае в нее может заехать кто угодно и проблему нужно решать немедленно. Проверить документы и выяснить все самостоятельно мне и в голову не пришло.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО И ПО ПОЛОЧКАМ

Далее якобы сотрудник банка сообщил, что для того, чтобы не потерять жилье, необходимо чтобы квартира побывала в собственности у третьих лиц, нужно наложить на нее обременение, взять кредит.

- Я понимала о чем мне говорят, вся информация профессионально «раскладывалась по полочкам» и я выполняла все действия по их указаниям, - говорит обманутая женщина. - Также звонивший сообщил мне, что сотрудники банка помогут мне разместить необходимую информацию о сдаче квартиры в залог и найти инвесторов, для того, чтобы выручить деньги. На протяжении нескольких дней мне поступали звонки с различных номеров. Я очень переживала. Не могла никому рассказать о случившемся. И согласилась сдать квартиру, чтобы спасти собственность. После чего, мне снова позвонили из банка и сказали перевести деньги на новый «защищенный счет». Так я и сделала.

Женщина находилась на связи с аферистами на протяжении трех недель. И все это время не смогла и заподозрить, что ее обманывают. Когда она поняла, что деньги ей возвращать не торопятся, то снова позвонила в якобы банк. Правда, теперь в трубке услышала: «Молодец. Ты все сделала правильно». И тогда дончанка поняла, что ее обманули. А голоса на том конце трубки сразу перестали быть милыми и обходительными.

КОНКРЕТНО

Как защитить себя от мошенников

Необходимо следовать главному правилу – не отвечать на звонок с незнакомых номеров! – говорят в донском главке. - Если же вы ответили и вам сообщают о проблеме и предлагают совершить какие-либо действия – завершите звонок! Свяжитесь сами с сотрудниками банков, родственниками или обратитесь за помощью к специалистам! Научитесь говорить нет. Если все-таки звонящему удалось убедить вас снять деньги и перевести их на другой счет, чтобы обезопасить, то одумайтесь. Купюры, уже у вас в руках. Не стоит их куда-либо класть или переводить, положите в сейф или шкаф.

ОФИЦИАЛЬНО

«Играют на страхе»

- Способы обмана, к которым часто прибегают мошенники, чтобы заполучить деньги, известны почти каждому жителю донского региона, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области. - По этой причине злоумышленники придумывают новые схемы. Преступники используют психологические приемы, благодаря которым лишают свою жертву возможности критически мыслить и трезво оценить ситуацию. Основной инструмент воздействия у мошенников один – это страх. Они угрожают потерей денег, угрожают ответственностью, если о разговоре с ними узнает кто-то еще. Их жертвы перестают быть бдительными, когда слышат, что могут лишиться всех своих денег, своего жилища, могут упустить возможность спасти из беды родственника.

КОНКРЕТНО

На чем играют аферисты

- Быть убедительными звонящим помогают способности в психологии, - предполагают в донской полиции. - У них есть все алгоритмы: как необходимо разговаривать с жертвой и с какой интонацией. Какие нужно задавать вопросы и, как действовать при том или ином ответе потерпевшего. Подкупает и то, что они знают личные данные. После определенных слов человек впадает в панику. А грамотные формулировки, документальные подтверждения, вежливое обращение не заставляют жертву усомниться в подлинности звонящих ей сотрудников.

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