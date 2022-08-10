Пожилые люди часто становятся жертвой мошенников. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове 76-летний пенсионер стал жертвой мошенников, которые держали его «на крючке» несколько недель. Об этом "КП-Ростов-на-Дону" рассказал собственный источник издания в правоохранительных органах региона.

ОБЕЩАЛИ ЧУДО

По словам собеседника, мужчине какое-то время звонили с незнакомых номеров разные люди. И все представлялись сотрудниками соцслужбы. Говорили: мол, ему полагаются различные витамины, БАДы и лекарственные препараты со скидкой. При этом, уверяли незнакомцы, чудо-таблетки смогут излечить почти ото всех недугов и продлить жизнь.

Мужчина, видимо, мечтая прожить еще не один десяток лет, согласился попробовать препараты. Он отправился на почту, перевел по продиктованным реквизитам деньги и стал ждать лекарства. Но покупка так и не пришла.

А через время псевдо-сотрудники соцслужбы вновь позвонили пенсионеру и сказали, что произошел сбой в логистике. И нужна та же сумма. Но лекарства, уверяли незнакомцы, ростовчанин все равно получит. И тогда ему вернут все потраченные деньги: якобы, это условие одного из новых законов о соцподдержке граждан.

МЕЧТА ОБЕРНУЛАСЬ БАНКРОТСТВОМ

Так происходило несколько раз. Источник издания сообщил, что обманщики выманили у пенсионера таким образом шесть с половиной миллионов рублей. Но никаких чудо-витаминов он так и не получил. Не увидел мужчина больше и своих денег. Только тогда пенсионер понял, что стал жертвой обмана.

- Ростовчанин написал заявление в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - прокомментировали в пресс-службе Главного Управления МВД России по Ростовской области.

Если злоумышленников поймают, а суд признает их вину, они могут сесть в тюрьму на срок до десяти лет.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что ростовчанка поверила незнакомцем по телефону, и перевели им шесть миллионов рублей.

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