Ростовчанка лишилась почти полмиллиона рублей после звонка телефонного мошенника

С банковской карты списали крупную сумму через мобильный телефон Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Очередной жертвой телефонных мошенников стала жительница Ростова-на-Дону. Женщина лишилась около 350 тысяч рублей после звонка афериста, представившегося сотрудником службы безопасности банка. Специалист сообщил, что собственница карты должна срочно обезопасить свой счет от мошенников, поэтому ей необходимо сообщить персональные данные и подтвердить их, назвав код из смс-сообщения.

- После списания денег женщина обратилась в полицию. Ростовчанка написала заявление. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Сейчас полицейские устанавливают личность человека, обокравшего ростовчанку через мобильный телефон.

Напомним, в последнее время люди все чаще страдают от действий телефонных аферистов. Мошенники обманули пенсионерку из Таганрога. Пожилая дончанка лишилась трех миллионов рублей.

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