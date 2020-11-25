У бабушки-миллионерши из Таганрога по телефону украли баснословную сумму

Телефонные мошенники заставили пенсионерку перевести все деньги на один счет Фото: Иван МАКЕЕВ

65-летняя жительница Таганрога лишилась огромной суммы из-за телефонных мошенников. Женщина доверилась аферистам из-за того, что они представились сотрудниками службы безопасности банка.

Во время беседы мошенники сообщили, что с личными счетами пенсионерки происходят подозрительные операции. Они заявили, что для безопасности все деньги нужно перевести на один счет. Именно так и поступила жительница Таганрога. Во время переводов она назвала секретный код, который пришел через смс, а потом обнаружила на своих банковских картах нулевой баланс вместо трех миллионов рублей.

Обеспокоенная пенсионерка написала заявление в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Похожая история произошла с ростовчанкой. Аналогичным методом женщину обманули на полмиллиона рублей.

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