Ростовчанка разболтала данные о банковской карте и лишилась почти полумиллиона

Мошенники обокрали ростовчанку. Фото: Архив КП

Дерзкая кража денег с банковской карты вновь произошла в Ростове-на-Дону. Жительница донской столицы во время телефонного разговора с якобы сотрудником службы безопасности банка пыталась спасти свои сбережения.

На счету ростовчанки лежали почти полмиллиона рублей - 485 тысяч. Доверившись звонившему женщина во время беседы назвала данные карты и секретный код из смс-сообщения. После этого все деньги с карты исчезли. Дозвониться до лже-специалиста после кражи женщина не смогла.

В полиции дончанка рассказала о ситуации и написала заявление о пропаже.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Кража",- рассказали в донском полицейском главке.

В ведомстве отметили, что в последнее время кражи денег с банковских карт происходят все чаще. Доверчивые люди сообщают информацию, которую говорить посторонним не стоит.

Если вы не хотите попасть на удочку мошенников, то не сообщайте свои персональные данные или данные о картах и счетах, перезвоните по официальному номеру банка и уточните нужные сведения, не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего или просто повесьте трубку.

Сотрудник банка никогда не попросит данные карты. В случае проявления подозрительной активности карта просто блокируется, а разблокировать ее владелец может только лично в офисе банка.

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