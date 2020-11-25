В Ростовской области поймали виновника серии краж

Серийного вора поймали в Ростовской области Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В донском регионе задержали мужчину, подозреваемого в серии краж.

В Новочеркасске в местный отдел полиции обратилась местная жительница и сообщила, что уже в течение долгого времени с ее участка пропадает имущество. Полицейские незамедлительно занялись поисками злоумышленника.

Им удалось найти и задержать подозреваемого, им оказался 35-летний местный житель. Правоохранителям удалось выяснить, что мужчина был разнорабочим на стройке у потерпевшей. В этот период на дверях не было замков и подозреваемый постепенно похищал электроинструменты, металлолом и домашнюю птицу из сарая потерпевшей. Общая сумма причиненного ущерба составила около 50 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили причастность подозреваемого к еще пяти эпизодам противоправной деятельности.

- В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские проводят дальнейшие мероприятия по выявлению аналогичных эпизодов противоправной деятельности фигуранта, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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