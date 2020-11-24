Ответила на звонок и лишилась денег: телефонного мошенника разыскивают в Ростовской области

Если подозреваемого поймают и дело дойдет до суда, злоумышленник может сесть в тюрьму на восемь лет. Фото: Игорь БУЛАТОВ

В Шолоховском районе донского региона в полицию поступило заявление от местной жительницы. Она рассказала, что ей несколько раз звонили с незнакомого номера. Вначале дончанка не брала трубку. А потом все же ответила на звонок. Это ее и подвело.

Мужчина на том конце провода представился банковским сотрудником. Он сообщил, что по ее банковской карте якобы происходят сомнительные финансовые операции.

- Чтобы их остановить, по словам злоумышленника, потерпевшей необходимо было продиктовать номер карты, а также секретный код из поступившего смс-сообщения. Когда женщина совершила ряд предложенных действий, с ее банковского счета списались все деньги – более 145 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если подозреваемого поймают и дело дойдет до суда, злоумышленник может сесть в тюрьму на восемь лет.

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Девушка потеряла более 140 тысяч рублей

Девушка обратилась в местный отдел полиции и сообщила, что ей позвонили с неизвестного номера, а человек на том конце провода представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сообщил, что сейчас кто-то пытается снять деньги с ее банковской карты. Злоумышленник предложил ростовчанке спасти сбережения и для она должна была сообщить все данные карты и код из смс-сообщения. Как только потерпевшая выполнила все требования, с ее карты списались более 140 тысяч рублей.

АЛЛО!

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