Очередной телефонный мошенник ограбил доверчивую ростовчанку

В Ростове ищут еще одного телефонного мошенника Фото: "КП" Архив

Еще одна ростовчанка стала жертвой телефонных мошенников.

Девушка обратилась в местный отдел полиции и сообщила, что ей позвонили с неизвестного номера, а человек на том конце провода представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сообщил, что сейчас кто-то пытается снять деньги с ее банковской карты. Злоумышленник предложил ростовчанке спасти сбережения и для она должна была сообщить все данные карты и код из смс-сообщения. Как только потерпевшая выполнила все требования, с ее карты списались более 140 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Теперь злоумышленника ищет полиция.

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