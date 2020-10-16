Очередной лжебанкир обчистил доверчивого ростовчанина

В Ростове еще один лже-сотрудник банка обчистил местного жителя Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В донской столице разыскивают очередного телефонного мошенника.

В один из местных отделов полиции обратился мужчина и сообщил, что ему позвонил молодой человек и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Незнакомец сообщил, что с карты ростовчанина кто-то пытается снять деньги, и чтобы предотвратить похищение необходимо сообщить все данные карты и секретный код из поступившего смс. В этот же момент с его карты были списаны 266 тысяч рублей. В свое оправдание мужчина сказал, что не знал о том, что сотрудники банка не звонят клиентам с предложением обезопасить электронный счет, поэтому растерялся и поверил телефонному мошеннику.

- По факту хищения средств возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Мошенник пообещал собеседнице обезопасить счет от списания денег.

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