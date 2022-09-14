Бери, что хочешь, но только ящиками: Как сейчас живут торговцы с аксайских рынков на новом месте

Последние 10 километров перед рынком пришлось стоять в пробке Фото: Артур СЕЛИМОВ

Не так давно мы узнали, сколько будет стоить сварить борщ, приготовленный из покупных ингредиентов. Пройдясь по магазинам, можно заметить, что цены на овощи и фрукты медленно ползут вверх, оттого и кошельки начинают стремительно худеть. Многие ростовчане начинают выезжать за город, чтобы закупать овощи и фрукты там.

Журналист "КП - Ростов-на-Дону" решил выяснить, выгодно ли покупать продукцию на рынке, и стоят ли сэкономленные деньги потраченного времени.

РЫНОК ПОСТРОИЛИ, А УКАЗАТЕЛИ?

Раньше дончане приезжали за продуктами на Аксайские рынки. Туда можно было добраться на автобусах, которые ходили по маршруту довольно часто. Но пару лет назад всю торговлю там прикрыли, а предпринимателям предложили площадку возле хутора Ленин, что недалеко от Батайска.

без навигатора поворот на рынок можно легко пропустить Фото: Артур СЕЛИМОВ

Правда, найти актуальную информацию по автобусам, которые следуют к этому рынку, мне так и не удалось. Не беда. Решил ехать на автомобиле, авось так сэкономлю, что и дорога окупится. Проложил в навигаторе путь через Аксайский мост и двинулся в дорогу. К слову, тем, кто планирует добираться из центра Ростова, конечно, ближе ехать через Ворошиловский или Западный мосты. До нового рынка - около 30 километров.

Первые 20 км прошли довольно быстро, несмотря даже на утреннюю суматоху на дорогах. А вот на последних десяти километрах начались пробки. Окончательно поток из авто встал при подъезде к Восточному шоссе.

Последние 10 километров перед рынком пришлось стоять в пробке Фото: Артур СЕЛИМОВ

Дело в том, что разворот на рынок находится довольно далеко. Поэтому пришлось там простоять в заторе, а все для того, чтобы развернуться и переехать на противоположную сторону к рынку. При этом на дороге было полно не только тех, кто собрался на рынок за огурчиками, и тех, кто ехал на Ставрополь, в том числе большегрузов. Все - и они, и я - двигались к злосчастному развороту. При этом каждые несколько минут по обочине проносились груженные доверху овощами "жигули", а это верный знак того, что торговые ряды уже близко.

Кстати, за все время мне встретились только два указателя на новый рынок, все остальное время приходилось ехать наугад.

БЕРИ ЧТО ХОЧЕШЬ, ТОЛЬКО ЯЩИКАМИ

В итоге, примерно через час из Аксая я добрался до цели. Скажу сразу: сам заезд на рынок очень легко проехать. Ожидаемых стрелок-указателей нет, а на повороте - неприметный баннер, который легко можно спутать с обычной рекламой. На территории уже ориентироваться проще: видишь шлагбаумы и просто едешь к ним. Кстати, все они оборудованы терминалами для оплаты. Но пока за въезд с меня денег не взяли.

Ящик помидоров обошелся в 220 рублей Фото: Артур СЕЛИМОВ

На рынке можно встретить целые ряды с помидорами, картофелем и арбузами. Сейчас сезон и выбора много. Цены - приемлемые, но продают здесь все только ящиками и мешками. Отсыпать "килограммчик" тут никто не будет.

Старенькую "шестерку" переделали в пикап для быстрой погрузки овощей и фруктов Фото: Артур СЕЛИМОВ

Например, помидоры стоят 20 рублей за килограмм. Считаем: ящик на 11 кило обойдется в 220 рублей. Цены зависят от сорта, но они все равно ниже, чем в магазинах. Морковку - отдают по 20 рублей за кило, свеклу - за 30 рублей.

В КОНЦЕ РЯДОВ ОВОЩИ ДЕШЕВЛЕ

Картофель здесь предлагают покупателям примерно по 25-30 рублей. Но в конце рядов можно найти и за 15 рэ. На мой вопрос "Почему так дешево?", продавец простодушно ответил: мол, ему не хватило места и он стоит в самой плохой для торговли точке.

Сейчас сезон многих полевых овощей и фруктов Фото: Артур СЕЛИМОВ

- Задержались на трассе, приехали на рынок, а все хорошие места оказались заняты. Поэтому и хотим продать быстрее, - рассказал торговец Ринат. - Мы же за каждый день торговли платим 1 000 рублей рынку. Стоим в плохом месте. Если будем продавать по той же цене что и другие, к нам так никто и не придет. И что в итоге заработаем?

Основные клиенты рынка это мелкие предприниматели Фото: Артур СЕЛИМОВ

Такая же ситуация была и у продавца лука. Он тоже отдавал овощи дешевле, чем в начале ряда: всего-то по 12 рублей за килограмм.

Многие предприниматели, понимая, что людям не всегда нужны мешки лука, чеснока или зелени все же стали продавать их и в небольших мешочках. Но, как правило, цена за них в два раза выше за килограмм, чем при больших объемах.

КАПУСТОЙ С БАКЛАЖАНАМИ НЕ НАПАСЕШЬСЯ

Как оказалось, на рынке не такой уж большой выбор капусты, баклажанов и кабачков. Их продавали всего в парочке мест. Капусту - за 25 рублей за килограмм, баклажаны - за 37 рублей за килограмм - столько же стоили и кабачки. Эти овощи примерно стоят столько же, как и их аналоги в супермаркетах.

Баклажаны, капусту и кабачки уже на рынке мало где продают Фото: Артур СЕЛИМОВ

Поскольку сейчас сезон фруктов, то их и тут - целые ряды. Груши - по 30-40 рублей, яблоки - по 20-40 рублей и слива - по 35-50 рублей.

В общем, за сравнительно короткий срок мне удалось купить все необходимое. Движение, конечно, там затруднено, но худо-бедно все как-то разъезжаются. Вывод сделал такой: если покупать совсем чуть-чуть и на пару человек, то и выгоды совсем не будет. Да и жаль потраченного времени. Есть смысл приезжать на рынок тем, кто делает заготовки на зиму или на большую семью. Или, если хотите сэкономить, то лучше уж в складчину, по-соседски.

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