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Происшествия13 сентября 2022 11:39

В Ростовской области три человека погибли от отравления неизвестным веществом, еще восемь попали в больницу

Все жертвы массового отравления в Донецке - молодые люди
Михаил СТРИЖЕВ
Восемь человек доставили в больницу.

Восемь человек доставили в больницу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецке Ростовской области 11 человек отравились неизвестным веществом, трое скончались. Об этом рассказали в администрации города.

Все пострадавшие — молодые люди. Восемь выживших доставили в больницу. У них наблюдаются симптомы отравления неорганическим веществом. Точная причина пока не называется.

— Сейчас выясняется, что за гибельное вещество с химическими примесями стало причиной трагедии, - прокомментировал глава администрации Роман Кураев.

Напомним, в августе в Белокалитвинском районе неизвестным веществом отравились двое подростков. Мальчиков 16 и 17 лет без сознания ночью обнаружили прохожие. После этого пострадавших доставили в больницу.

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