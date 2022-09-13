Восемь человек доставили в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецке Ростовской области 11 человек отравились неизвестным веществом, трое скончались. Об этом рассказали в администрации города.

Все пострадавшие — молодые люди. Восемь выживших доставили в больницу. У них наблюдаются симптомы отравления неорганическим веществом. Точная причина пока не называется.

— Сейчас выясняется, что за гибельное вещество с химическими примесями стало причиной трагедии, - прокомментировал глава администрации Роман Кураев.

Напомним, в августе в Белокалитвинском районе неизвестным веществом отравились двое подростков. Мальчиков 16 и 17 лет без сознания ночью обнаружили прохожие. После этого пострадавших доставили в больницу.

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