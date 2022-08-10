Пострадавших доставили в больницу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Белокалитвинском районе два подростка попали в больницу с отравлением неизвестным веществом. Происшествие произошло ночью 8 августа.

По словам очевидцев, юношей заметили прохожие. Они лежали прямо на улице без сознания. Люди вызвали на место полицию.

Позже медики диагностировали у школьников отравление. Изначально в соцсетях появилась информация о том, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Однако источник «КП-Ростов-на-Дону» утверждает, что у несовершеннолетних отравление в легкой форме, а их жизни ничто не угрожает.

Знакомые пострадавших говорят, что им всего 16 — 17 лет. Случившееся многих удивило — ребята на здоровье не жаловались и вели здоровый образ жизни. Воспитывались в благополучных семьях.

— Всегда опрятные, хорошо одеты, с хорошими телефонами. Думаю, семьи у них благополучные. И вообще, я общалась с ними, это хорошие ребята. Они были против вредных привычек.

Пока неизвестно, что могло повлиять на состояние мальчиков. В причинах отравления предстоит разобраться специалистам.

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