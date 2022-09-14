В Ростовской области пятеро школьников потушили ландшафтный пожар, не дожидаясь спасателей

Мальчики уже и забыли про летнее приключение, но их наградили на торжественной линейке. Фото: ВДПО по Сальскому району

Уроки ОБЖ не прошли даром для школьников из Сальска в Ростовской области. Здесь наградили пятерых мальчиков из пятого, шестого и восьмого классов, которые потушили пожар. Участники событий рассказали читателям «КП — Ростов-на-Дону» подробности.

«ПРИЕХАЛИ, А ДЕЛАТЬ УЖЕ НЕЧЕГО»

В самый разгар летних каникул, в начале июля, мальчишки вышли утром погулять у реки, а к вечеру вернулись домой настоящими пожарными. Дело было на живописном берегу, где местные любят порыбачить.

- Около часа дня поступило сообщение о возгорании камыша на улице Береговой, - рассказывает начальник пожарно-спасательной части 95 Андрей Потапов. - Оказалось, мальчики увидели огонь, побежали к тротуару и попросили у проходящей мимо бабушки телефон, позвонили в «112».

Ребята не убежали и не не стали спокойно дожидаться пожарных, а принялись тушить возгорание своими силами.

- Пожарный расчет ехал минут пять-шесть, а когда мы прибыли на место, делать было уже практически нечего. Увидели детей, которые бегали с литровой бутылкой из-под масла, что нашли на берегу. Один стоял одной ногой в воде, набирал в бутылку и поливал. Все в золе, чумазые, - улыбается спасатель. - Сказали, что не могли нас ждать без дела — слишком быстро огонь распространялся.

Теперь мальчишки - школьные герои.

В пятерке смелых оказались пятиклассник Кирилл Мирошников, шестиклассники Артем Аниськин, Алексей Богданов и Артем Тонкоглазов, восьмиклассник Андрей Кагальницкий.

СПАСАЮТ СЕБЯ И ДРУГИХ ДЕТЕЙ

За семь лет в пожарной охране Андрей Потапов в третий раз становится свидетелем того, как дети проявляют героизм во время пожара. В первый раз 12-летняя девочка, оказавшись заблокированной с детьми поменьше в загоревшемся доме, выбралась через форточку и помогла другим. Во второй детвора сама забила ветками пламя.

- Не каждый раз дети способны побороть страх огня или того, что их поругают. Сейчас ребят хорошо учат на уроках ОБЖ, - считает Андрей Потапов.

Каникулы у ребят продолжились: похвастались друзьям да и забыли. Но награда нашла своих героев. За самостоятельность и грамотные действия на пожаре ребятам вручили Благодарственные письма и подарки.

- Еще на пожаре ребят попросили переписать их имена, фамилии и школу — все учились в одной, школе № 7, — и запросили информацию в школе, - рассказывает инструктор по пожарной подготовке ВДПО Сальска Людмила Калашник.

Андрея Кагальницкого приезжали награждать отдельно. Фото: ВДПО по Сальскому району

НЕ БОЯЛСЯ, А ОГОРЧИЛСЯ, ЧТО КРОССОВКИ ИСПОРТИЛ

Уже в сентябре на торжественной линейке ребят наградили пожарные, ВДПО и ОДН.

- Причем сначала мы думали, что один мальчик уже переехал в Ростов и привезли грамоты четверым. А когда узнали, что герой остался в этой же школе, исправили ситуацию и приехали еще раз, чтобы его наградить, - вспоминает Людмила Калашник. - Во второй раз ребята уже важные были: за руку здоровались с пожарными.

А пока сами герои на уроках, мама самого младшего — Кирилла Мирошникова - рассказала, как узнала, что сын — юный пожарный.

- Сначала испугалась, когда он позвонил и рассказал про пожар, - признается Евгения Мирошникова. - Хотя сам он мальчик бесстрашный, огорчился только, что кроссовки испортил. А потом гордость взяла: молодцы — мальчишки! Они вечно всех спасают и кормят. Кирилл, как идем в магазин, на свои деньги покупает корм для всех собак и кошек на своем пути.

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