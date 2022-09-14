Валерий Карпин остался доволен игрой "Ростова" в кубковом матче с "Оренбургом"

Игра "Ростова" в кубковом матче с "Оренбургом" оставила довольным Валерия Карпина. Фото: ФК "Ростов".

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин оценил игру своих подопечных в матче Кубка России против "Оренбурга". В целом тренер остался доволен.

- Понравилось почти всё, за исключением травмы Никиты и пропущенного мяча, - лаконично отметил наставник желто-синих.

Валерий Карпин уверяет, что судить о мощи второго состава команды еще рано. Все потому, что соперники тоже выставляли против ростовчан не основных игроков.

- Получилось посмотреть на ребят в игре и дать время им на поле. Некоторые получают не так много минут в чемпионате. Ну и отдохнули те, кто играет много, - высказал свое мнение тренер.

Посетовал наставник желто-синих на то, что в игре пришлось сделать внеплановую замену из-за травмы вратаря Никиты Медведева. Валерий Карпин отметил еще и то, что кубковые матчи для него и игроков являются более напряженными, чем игры чемпионата.

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