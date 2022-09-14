Матч «Ростов» - «Оренбург» 14 сентября 2022: прямая трансляция игры Кубка России

Матч «Ростов» - «Оренбург» 14 сентября 2022. Фото: ФК "Ростов".

19:23 Матч оканчивается победой "Ростова" со счетом 3:1.

19:22 Опасный момент! Акоста влетел в чужую штрафную, ушел от двух соперников и пробил в ближний нижний угол, но в створ не попал.

19:20 Кирилл Шетинин расставляет все точки над "i". Голенков сделал роскошный пас низом в чужую штрафную на ход Щетинину, который вышел один на один с голкипером и пробил в дальний нижний угол.

19:15 Судья добавил к основному времени матча семь минут.

19:14 Оренбуржцам удалось отыграть одно очко. Шершов заработал стандарт, с которого Башич подал в штрафную. Там Сиваков выпрыгнул выше всех и головой пробил в дальний нижний угол. Счет на табло сменился на 2:1.

19:13 Последняя замена у "Оренбурга": вместо Полуяхтова вышел Кирилл Печенин.

19:10 Очередной дубль в кубковом матче оформил Егор Голенков. Это уже серьезная заявка на победу! Уткин с углового подал в штрафную, где Голенков опередил Павловеца и головой метров с восьми отправил снаряд в сетку ворот "Оренбурга". Счет в матче становится 2:0.

19:08 Тройная замену делает тренер "Оренбурга": вместо Титкова, Ковалева и Стаматова вышли Александр Эктов, Диего Акоста и Никита Шершов.

19:02 Последнюю замену производит Валерий Карпин. Вместо Осипенко вышел Виктор Мелехин.

18:58 Первая замена у "Оренбурга": вместо Оганесяна вышел Михаил Сиваков.

18:51 Четвертая замена у "Ростова": вместо Миронова вышел Даниил Уткин.

18:45 Вот это плохая новость для "Ростова". Никита Медведев в предыдущем эпизоде получил травму. Держится за заднюю поверхность бедра голкипер хозяев и показывает, что нужна ему замена. Чтобы покинуть поле, вратарю потребовались носилки. На замену ему вышел Сергей Песьяков.

18:37 Егор Голенков открывает счет, 1:0! Этот угловой стал счастливым для "Ростова". После подачи с корнера Лангович в чужой штрафной обошел двух соперников и выкатил мяч на Голенкова, который метров с пяти успешно пробил под самую перекладину.

18:31 Двойную замену производит Валерий Карпин. Вместо Селявы и Байрамяна вышли Кирилл Щетинин и Данил Глебов.

18:30 Команды возвращаются на поле и начинается второй тайм.

18:16 Команды отправились в раздевалку с не открытым счетом.

18:15 Судья добавил одну минуту к основному времени матча.

18:09 Травма! Стаматов с левого фланга ввел мяч в игру из аута, а следом Данила Прохин коленом попал в копчик Гурциеву, который пока на ноги подняться не может. Игра временно приостановлена.

18:06 Момент у ворот "Оренбурга"! Был рядом Голенков, но Тугарев решил пробить сам.

18:00 Не удалось ростовчанам результативно реализовать угловой. Полуяхтов выбил мяч за пределы поля в аут. Во время второй волны атаки ростовский клуб снова упустил мяч.

17:56 Еще один момент у ворот "Ростова". Капленко с центра поля выполнил заброс в чужую штрафную на Гурциева, который метров с десяти снова пустил мяч выше створа ворот.

17:50 Быстро послушал подсказки своих помощников из комнаты VAR Антон Фролов, который показал футболистам, что можно встречу продолжать - пенальти в ворота "Оренбурга" назначен не будет.

17: 43 Момент! Могли забить гости прямо сейчас. После розыгрыша углового Капленко с правого фланга подал в штрафную, где Николаев метров с девяти головой пробил в дальнюю девятку, но мяч пролетел над перекладиной.

17:30 Команды вышли на поле и судья дал сигнал к началу игры.

Матч «Ростов» - «Оренбург» 14 сентября 2022 пройдет в рамках Кубка России. Встреча начнется в 17:30 на стадионе «Ростов-Арена» и может стать еще одной из самых посещаемых за последнее время - попасть на игру можно без Fan ID.

Напомним, что команды встречались на поле семь раз, но не было ни одной встречи в рамках Кубка России. В 4 матчах на поле «Ростова» хозяева одержали 3 победы, 1 раз сильнее оказывался «Оренбург». Что касается ставок на сегодняшний матч, то букмекеры считают, что забьют обе команды.

Составы команд:

ФК "Ростов": Никита Медведев (В), Денис Терентьев, Данила Прохин, Максим Осипенко, Андрей Лангович, Алексей Миронов, Александр Селява, Хорен Байрамян (К), Степан Мельников, Роман Тугарев, Егор Голенков. Запасные: Сергей Песьяков (В), Александр Сильянов, Александр Мухин, Николай Поярков, Евгений Чернов, Виктор Мелёхин, Данил Глебов, Кирилл Щетинин, Даниил Уткин, Артем Нтумба, Дмитрий Полоз, Николай Комличенко. Главный тренер: Валерий Карпин.

ФК "Оренбург": Николай Сысуев (В), Владимир Полуяхтов (К), Александр Павловец, Тимур Николаев, Матео Стаматов, Кирилл Капленко, Иван Башич, Николай Титков, Юрий Ковалёв, Степан Оганесян, Батраз Гурциев. Запасные: Евгений Гошев (В), Михаил Сиваков, Ренато Гойкович, Александр Эктов, Кирилл Печенин, Диего Акоста, Никита Шершов. Главный тренер: Марцел Личка.

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