«Жизнь все равно дороже»: самый народный огнеборец Дона рассказал, как защитить свой дом от пожара

Сергей Дорошев набрал максимальное количество голосов читателей "КП". Фото: Ольга ГОПАЛО

Целый месяц читатели «КП — Ростов-на-Дону» выбирали самого-самого из тех, кто стоит на страже безопасности жителей региона. В конкурсе «Огнеборец — 2022» победу одержал начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Мясниковскому району Сергей Дорошев. Сегодня в студии радио «КП» Сергей рассказал, как пришел в МЧС 14 лет назад, и как за него болели все близкие и коллеги.

ПОДНЯЛ ВСЮ ТЕЛЕФОННУЮ КНИЖКУ!

- Когда я узнал о конкурсе, подумал и решил, почему бы и нет, и отправил все нужные данные, - рассказал гость в студии радио. - И после того как 10 августа конкурс начался, всем разослал ссылку на него — родным, близким, друзьям.

В первый день голосовал весь коллектив, и Сергей вырвался вперед, потом немного отстал от конкурентов.

- Продолжал агитировать товарищей и друзей. Можно сказать, весь телефонный справочник получил эту ссылку на голосование, - смеется победитель конкурса. - После этого просто наблюдал, но периодически людей подбадривал, чтобы не забывали проголосовать — голосовать-то можно каждый день, а не один раз - и управился. И, конечно, приятно, что и те, кто меня не знает, отдавали свои голоса.

Телефонная книжка помогла: победитель набрал 38239 голосов за месяц!

Лидером голосования стал Сергей Дорошев, который работает в МЧС уже 14 лет. Фото: Кристина Круговых

С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ СПАСАТЬ

А в профессию Сергей пришел 14 лет назад. С детства решил, что хочет быть полезным.

- Мне с детства нравилось оказывать помощь, спасать кого-то в трудной ситуации, - признается сотрудник МЧС.

Поэтому поступил в университет, а в 2008 году пришел на службу в пожарной части № 85 на Левобережной улице. Долгое время работал судебным экспертом в испытательной лаборатории, где встретил много удивительных людей. Все эти годы Сергей чувствует себя на своем месте и знает, что его работа нужна и важна, а количество бумаг не перевесит пользу для реальных людей.

- Рад, что сейчас все больше обращаются организаций и простых граждан, которые хотят обезопасить свое жилье или коммерческое помещение от пожаров, сделать все по существующим нормам. Не после проверки, а сами, - делится победитель. - Выезжаем на объекты, смотрим, подсказываем. То есть наша работа заключается не в том, как многие думают, чтобы просто приехать, провести проверку и наказать. Перед этим объясняешь людям, как правильно все сделать, чтобы не только бумаги были в порядке, но и жители — в безопасности.

ПРОВОДКА ПРОШЛОГО ВЕКА

Вопрос пожарной безопасности для Ростовской области, учитывая наши погодные условия, особенно важен, уверен Сергей Дорошев.

- Все равно большинство возгораний возникают из-за человеческого фактора. До сих пор бросают окурки на землю, не глядя, что рядом — сухая трава, которая мгновенно вспыхивает, - разводит руками огнеборец. - А большинство пожаров в домах случается из-за короткого замыкания электропроводки. Здания-то уже прошлого века, как и проводка, а никто на это не обращает внимание и продолжают мастерить дальше.

Да еще и новые приборы «навешивать» - все больше и мощнее.

- И самое страшное, когда при возгорании люди остаются в доме, спасая свои вещи, и не могут выбраться. Главное — сразу эвакуироваться. А потом уже думать об имуществе, которое вам дорого, - считает Сергей. - Жизнь все равно дороже.

В свою очередь мы подарили победителю диплом и билеты на всю семью в Парк семейного отдыха "Станция Морская".

Редакция ростовского филиала медиахолдинга «Комсомольская правда» искренне поздравляет Сергея Дорошева с победой в конкурсе и благодарит всех его коллег за неоценимый труд на благо ростовчан.

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