Алексей Логвиненко наградил выдающихся ростовчан в честь Дня города

Десять ростовчан отметили за труд на благо донской столицы. Фото: сайт администрации города.

Ростов-на-Дону готовится отметить свой день рождения 17 сентября, и в канун праздника в администрации донской столицы прошло торжественное собрание, посвященное 273-летию со дня основания города. Десять выдающихся ростовчан получили заслуженные награды из рук главы администрации Ростова Алексея Логвиненко.

«СЛАВА ДОНСКОЙ СТОЛИЦЫ БУДЕТ МНОЖИТЬСЯ»

В начале торжества Алексей Валентинович обратился к присутствующим и поздравил ростовчан с днем рождения родного города.

- Нашему городу исполняется 273 года! Всего за два с половиной века Ростов из небольшой крепости превратился в город – миллионник, мощный индустриальный, образовательный, научный, культурный центр на юге России, форпост нашей Родины на западных рубежах. Выражаю слова глубокой признательности и благодарности каждому жителю за созидание, за вклад в развитие нашего города. Уверен, слава донской столицы будет и дальше множиться новыми победами и достижениями!

ОТМЕЧЕНЫ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА

Глава наградил ростовчан за вклад в социально-экономическое развитие города.

Знаком отличия «За вклад в развитие спорта города Ростова-на-Дону» был награжден мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР Игорь Иванович Ткачев, сегодня он уже пенсионер.

Почетной грамотой главы администрации города Ростова-на-Дону удостоились историк, публицист, автор книги «Ростов-на-Дону – город воинской славы» Владимир Иванович Афанасенко и директор Академии психологии и педагогики ЮФУ Владимир Александрович Кирик.

Благодарность главы администрации Ростова была объявлена старшему сержанту полиции, полицейскому кинологу взвода роты 6 полка патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Ростову-на-Дону Юлии Николаевне Гончаровой, сержанту полиции, полицейскому (водителю) автомобильного взвода в составе отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Управления Министерства внутренних дел России по городу Ростову-на-Дону Сергею Владимировичу Кравчуку.

Благодарственным письмом главы администрации города поощрены руководитель масштабного инвестиционного проекта акционерного общества «Ростовский порт» Александр Анатольевич Бесхлебнов, председатель комитета территориального общественного самоуправления № 1 Ленинского района города Татьяна Владимировна Горелова, директор АНО социальных программ и проектов «Ресурсный центр «Старшее поколение» Наталья Николаевна Канивец, директор Ростовского института Всероссийского государственного университета юстиции Багавдин Магомедович Магомедов и ученица Детской музыкальной школы имени М.М. Ипполитова-Иванова Мария Тышлангова.

НАГРАДЫ ОТ ГОРДУМЫ

Еще несколько выдающихся ростовчан получили Почетные грамоты председателя городской Думы — главы города Ростова-на-Дону. Это председатель Совета Директоров ПАО КБ «Центр-инвест» Василий Васильевич Высоков, индивидуальный предприниматель Юрий Витальевич Бермант, председатель Ростовского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» и член Общественной палдаты Ростовской области Валентина Михайловна Ласточкина, генеральный директор, учредитель ООО «МИВ» Ильдар Гелмибаянович Хазиуллин и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Первомайского района города Виктор Григорьевич Шумеев.

А Благодарственным письмом Ростовской-на-Дону городской Думы была поощрена заместитель председателя ТСН «Защитник» Аксана Владимировна Киселева.

А завершилось торжественное собрание ярким концертом. Свои номера участникам подарили артисты ансамбля песни и пляски Южного военного округа, концертного казачьего коллектива «Ростов-Дон, ученики Детской музыкальной школы им. П.И. Чайковского и другие.

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