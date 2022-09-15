Самым ярким событием станет Международный фестиваль купечества на Соборном. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

Обновленная программа мероприятий на День города Ростова-на-Дону 2022 появилась на сайте городской администрации. Изменения связаны с отменой главного концерта на Театральной площади — изначально планировалось, что ростовчан поздравит Олег Газманов. Не будет также и фейерверка в 22.00. Тем не менее во всех районах города пройдет практически 400 мероприятий. А одним из самых ярких событий станет реконструкция купеческого города конца 19 — начала 20 века в Соборном переулке во время фестиваля «В Городском саду». Рассказываем о самых интересных мероприятиях, которые можно посетить всей семьей.

ЧЕТВЕРГ, 15 СЕНТЯБРЯ

Городской фестиваль команд КВН на Кубок главы администрации Ростова-на-Дону

конгресс-холл ДГТУ — 18.00 - 20.00

16 — 18 СЕНТЯБРЯ

XVIII Международный джазовый фестиваль «Ростовский джаз приглашает»

конгресс-холл ДГТУ — 18.00 - 21.00

ПЯТНИЦА, 16 СЕНТЯБРЯ

Концерт творческих коллективов — участников Первого международного фестиваля купечества им. А.П. Чехова «В Городском саду»

Парк им. М. Горького — 15.00 - 16.30

Конференция — «Откровенно о бизнесе»

Центр развития предпринимательства «Новый Ростов» (ул. М. Горького, 151, 4 этаж) — 16.00 - 20.00

СУББОТА, 17 СЕНТЯБРЯ

Первый международный фестиваль купечества им. А.П. Чехова «В Городском саду»

Площадь Соборная, Соборный переулок — от Московской улицы до Большой Садовой, парк им. М. Горького — 10.00 — 16.00

Кубок города Ростова-на-Дону по футболу

Стадион «Арсенал» - 10.00 — 14.00

Открытый чемпионат и первенство города Ростова-на-Дону по легкой атлетике

Стадион «Арсенал» - 10.00 — 18.00

Городской фестиваль современных молодежных субкультур «Экстрим стихия»

Гребной канал «Дон» - 10.00 — 15.00

Спортивная и молодежная программы Дня города Ростова-на-Дону

Парк «Левобережный» - 10.00 — 19.00

Гастрономический фестиваль

Парк Левобережный — 10.00 — 23.00

Пеший экскурсионный маршрут «Ростов купеческий»

Улица Серафимовича — проспект Буденновский — улица Большая Садовая — переулок Семашко — улица Шаумяна — проспект Ворошиловский — переулок Газетный — улица Станиславского — улица Московская - 12.00 — 16.30

Праздник «Ростов — многонациональный»

Парк им. Октябрьской Революции, Зеленый театр — 14.00 — 16.00

Всероссийский турнир по стронгмену «Кубок силы Ростсельмаш»

Улица Большая Садовая, 122, - 14.00 — 18.30

Комплекс праздничных программ «Ростов-город, Ростов-Дон»

Улица Большая Садовая, №№ 45, 55/45, 69, 105/42, 127, 134, 170, Театральная площадь, 6, - 15.00 — 17.00

Праздничный концерт детских творческих коллективов

Парк им. М. Горького — 18.00 — 20.00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 СЕНТЯБРЯ

Гастрономический фестиваль

Парк Левобережный — 14.00 — 23.00

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