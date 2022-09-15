Самым ярким событием станет Международный фестиваль купечества на Соборном. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону
Обновленная программа мероприятий на День города Ростова-на-Дону 2022 появилась на сайте городской администрации. Изменения связаны с отменой главного концерта на Театральной площади — изначально планировалось, что ростовчан поздравит Олег Газманов. Не будет также и фейерверка в 22.00. Тем не менее во всех районах города пройдет практически 400 мероприятий. А одним из самых ярких событий станет реконструкция купеческого города конца 19 — начала 20 века в Соборном переулке во время фестиваля «В Городском саду». Рассказываем о самых интересных мероприятиях, которые можно посетить всей семьей.
ЧЕТВЕРГ, 15 СЕНТЯБРЯ
Городской фестиваль команд КВН на Кубок главы администрации Ростова-на-Дону
конгресс-холл ДГТУ — 18.00 - 20.00
16 — 18 СЕНТЯБРЯ
XVIII Международный джазовый фестиваль «Ростовский джаз приглашает»
конгресс-холл ДГТУ — 18.00 - 21.00
ПЯТНИЦА, 16 СЕНТЯБРЯ
Концерт творческих коллективов — участников Первого международного фестиваля купечества им. А.П. Чехова «В Городском саду»
Парк им. М. Горького — 15.00 - 16.30
Конференция — «Откровенно о бизнесе»
Центр развития предпринимательства «Новый Ростов» (ул. М. Горького, 151, 4 этаж) — 16.00 - 20.00
СУББОТА, 17 СЕНТЯБРЯ
Первый международный фестиваль купечества им. А.П. Чехова «В Городском саду»
Площадь Соборная, Соборный переулок — от Московской улицы до Большой Садовой, парк им. М. Горького — 10.00 — 16.00
Кубок города Ростова-на-Дону по футболу
Стадион «Арсенал» - 10.00 — 14.00
Открытый чемпионат и первенство города Ростова-на-Дону по легкой атлетике
Стадион «Арсенал» - 10.00 — 18.00
Городской фестиваль современных молодежных субкультур «Экстрим стихия»
Гребной канал «Дон» - 10.00 — 15.00
Спортивная и молодежная программы Дня города Ростова-на-Дону
Парк «Левобережный» - 10.00 — 19.00
Гастрономический фестиваль
Парк Левобережный — 10.00 — 23.00
Пеший экскурсионный маршрут «Ростов купеческий»
Улица Серафимовича — проспект Буденновский — улица Большая Садовая — переулок Семашко — улица Шаумяна — проспект Ворошиловский — переулок Газетный — улица Станиславского — улица Московская - 12.00 — 16.30
Праздник «Ростов — многонациональный»
Парк им. Октябрьской Революции, Зеленый театр — 14.00 — 16.00
Всероссийский турнир по стронгмену «Кубок силы Ростсельмаш»
Улица Большая Садовая, 122, - 14.00 — 18.30
Комплекс праздничных программ «Ростов-город, Ростов-Дон»
Улица Большая Садовая, №№ 45, 55/45, 69, 105/42, 127, 134, 170, Театральная площадь, 6, - 15.00 — 17.00
Праздничный концерт детских творческих коллективов
Парк им. М. Горького — 18.00 — 20.00
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 СЕНТЯБРЯ
Гастрономический фестиваль
Парк Левобережный — 14.00 — 23.00
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