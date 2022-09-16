В Ростовской области при столкновении лодок погиб 17-летний подросток, двое взрослых пострадали

Люди отправились на лодке порыбачить. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В Ростовской области при столкновении моторной и весельной лодок погиб ребенок. Происшествие случилось 15 сентября в реке Кагальник в Азовском районе.

По предварительным данным, пять местных жителей вечером отправились рыбачить на деревянной лодке. В темноте на них налетело моторное судно. По данным источника «КП-Ростов-на-Дону», в весельной лодке находился 17-летний подросток, который скончался на месте происшествия. Еще двое взрослых попали в больницу с травмами.

После инцидента мать погибшего обратилась в полицию. Сотрудники выехали на место, осмотрели место происшествия и опросили очевидцев.

— В настоящее время проводится проверка, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в донском управлении МВД.

Напомним, в июле в акватории Таганрогского залива возле села Приморка столкнулись два катера. Тогда винтом порезало одного из водителей и его пассажира. Пассажир скончался до приезда скорой помощи, водителя доставили в больницу.

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