Жители донской столицы отмечают 273-й день рождения любимого города.
Фото: Екатерина ПОПОВА
День города Ростова-на-Дону 2022 празднуют 17 сентября сразу в нескольких районах города. Фейерверк и гала-концерт на Театральной площади отменили, но для ростовчан подготовили около 400 других интересных мероприятий.
Главными событием 273-летия Ростова-на-Дону станет Первый международный фестиваль купечества, а, судя по опросу, который мы провели в нашей группе ВКонтакте, еще больше жителей заинтересовал гастрофестиваль в Левобережном парке. Кроме того, запланированы спортивные турниры, выступления творческих коллективов и различные праздничные программы.
«КП — Ростов-на-Дону» ведет прямую трансляцию праздника с улиц донской столицы. Весь день наши корреспонденты будут передавать фото и видео с разных городских площадок. Оставайтесь с нами, следите за праздником в прямом эфире. Может, и сами попадете в кадр!
А на этом мы завершаем нашу прямую трансляцию, дорогие читатели "КП". Спасибо, что были с нами!
Ну и куда празднику без хорошей музыки?!
Современные "классики" - они такие! Мела не нужно, светятся. Разве что не говорят.
И на паровозике покататься, пока катают! - подумали другие.
"Надо покататься на теплоходе, пока погода позволяет", - решили в один день все.
Гуляния перемещаются на набережную, машины - в пробке.
Ярмарка разъехалась, декорации демонтируют.
А теперь возвращаемся на Соборный.
Не знаем как вы, а мы уже пританцовываем.
Один народный танец другого краше и ярче!
Когда душа просится в пляс.
А концерт и без Газманова собрал аншлаг! Ну и кто скажет, что на концерты детворы ходят только родители?
В парке Горького людей видимо - не видимо.
Между прочим, в аллее парка есть фотовыставка истории города.
Город не засыпает - просыпаются люди на прогулку.
Празднует весь Ростов. Наши корреспонденты присылают кадры концерта в парке Плевен на Западном.
А тем временем спортсменки легендарного гандбольного клуба "Ростов-Дон" записали поздравление на день рождения любимого города! "лочка Садовая, скамеечка кленовая..." Ну как не подпевать?
Нужен непрямой массаж мозга и срочно!
А если упадет?
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
Гигантские шашки, головоломки - выбирай по душе!
Разгадываем головоломки всей семьей.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
Прокачали мышцы? И про мозг не забываем.
Сегодня можно самому выйти на доску.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
Ростовские и областные команды борются за звание первых.
За кем победа?
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
А можно и в стритбол сыграть.
Стритбол на левом берегу.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
Поели - можно и калории сжечь! Неподалеку на сцене танцуют зумбу.
Зумба в Левобережном парке.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
Кто-то в очереди за едой, а кто-то уже поел.
Да что ваша еда? Тут игра не игранная.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
Сегодня в Ростове уличная еда - как искусство.
А какой ваш идеальный хот-дог?
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
А у вас чего вкусненького есть?
Бутерброды бывают и такие.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
Не одной шаурмой Ростов славится.
В очереди за вкусненьким.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
Глазами все бы съел!
Не еда - произведение искусства!
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
Вкусы, запахи, аппетитные картинки - глаза разбегаются!
Котлеточки жарятся!
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
Не зря наши читатели в группе "Комсомольская правда - Ростов-на-Дону" ВКонтакте проголосовали за праздник живота - больше всего людей собирались сюда.
Ростовчане любят вкусно поесть.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
А теперь переходим к самому вкусному - гастрофесту в Левобережном парке.
Мало прийти на Левый берег за вкусняшками. Надо еще и в очереди постоять.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
Одновременно идет концерт в парке Вити Черевичкина.
Концерт в парке им. В. Черевичкина.
Фото: Александра КАКАСЬЕВА
А на сцене Зеленого театра - зажигательная лезгинка!
А кому-то в образе сударыни-барыни весь день ходить.
Ох уж этот ваш 19 век...
Фото: Александра КАКАСЬЕВА
Белочка уже устала праздновать. Зафотографировали, закормили!
Белки в парке Революции не боятся фотографироваться.
Фото: Лейла МИРИШОВА
Не принцы на белом коне, а принцессы на гнедом!
Лошадок сегодня в городе много: и погладить, и покататься можно.
Фото: Александра КАКАСЬЕВА
"Я так хочу, чтобы детство не кончалось!"
В парке Революции играют и дети, и взрослые.
Фото: Александра КАКАСЬЕВА
Концерт - не футбол, но все равно порадуемся: "Гоооол!"
Гооооол!
Фото: Лейла МИРИШОВА
Когда культура в Ростове - на высоте во всех смыслах.
Что ростовчанину снег, что зной, когда зонтик с собой?!
Главней всего - погода в доме! А все другое исправим с помощью зонта.
Фото: Александра КАКАСЬЕВА
Группа поддержки - в деле!
В парке Революции в разгаре праздник "Ростов многонациональный". На сцене зеленого театра с народными песнями и танцами выступают творческие коллективы.
Народные песни и танцы - в парке Революции.
Фото: Александра КАКАСЬЕВА
Кажется, удалые парни могут поднять что угодно. А прохожие?
"Подниму?"
Фото: Александра КАКАСЬЕВА
Это силачи - участники всероссийского кубка по стронгмену «Кубок силы Ростсельмаш».
Столько силы на квадратный метр в Ростове давно не видели!
Фото: Александра КАКАСЬЕВА
Тем временем на Большой Садовой, у здания, где был кинотеатр "Ростов", тестостерон просто зашкаливает!
Ну и кто кого сильнее?
Фото: Александра КАКАСЬЕВА
А в этом году команда администрации взяла реванш.
В прошлом году победа была за "Ростовом многонациональным".
Денис Браславский под номером 20 поставил точку в матче - 1:6
До конца игры 10 минут. Администрация города ведет в матче с командой "Ростов многонациональный" со счетом 1:4.
Тем временем на стадионе "Арсенал" в разгаре Кубок на приз главы администрации Ростова-на-Дону по футболу.
Кто-нибудь раньше видел ложечный тир?
Ложечный тир!
Фото: Александра КАКАСЬЕВА
А скоро и русские народные танцы эстафету примут!
Готовятся к выходу.
Фото: Александра КАКАСЬЕВА
Все по-настоящему: живая музыка играет.
В нижнем парке настоящий бал дают!
Бал в парке Горького.
Фото: Александра КАКАСЬЕВА
Переходим в парк Горького, а тут...
Уходя с Соборного, не забываем взять свежий номер "Комсомолки"!
Тут все эпохи смешались: привет от пионеров!
Надо же: пионеры с гаджетами!
Фото: Александра КАКАСЬЕВА
Когда хочется пуститься в пляс.
А вот и казачка с коромыслом пошла за чистой водицей!
Казачка и за водой сходит и станцует.
Фото: Александра КАКАСЬЕВА
Кони, как видите, всех мастей.
И даже мультяшные герои.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
Есть среди ростовчан и фанаты единорогов.
...и пони.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
Фестиваль "В Городском саду" продолжается! Кто-то в первый раз в живую увидел лошадь-кормилицу.
На Соборном и кони...
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
Несколько слов от сити-менеджера. Алексей Валентинович поделился впечатлениями.
Также глава администрации города оставил пожелания для читателей "Комсомолки".
Глава оставил пожелания для читателей "Комсомолки".
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
Записываем видеопоздравление ростовчанам от Алексея Логвиненко.
Алексей Логвиненко записывает поздравление читателям "КП"
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
Столько вкусностей, что у любого глаза разбегаются.
Сити-менеджер Алексей Логвиненко на фестивале купечества.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
А вот и глава администрации Ростова праздник посетил.
Алексей Логвиненко посетил фестиваль.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
Свежий номер "Комсомолки" в стиле ретро - уже у нас!
"Комсомолка" в стиле ретро - только у нас!
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
Кто еще не передал свои поздравления донской столице?
"КП - Ростов-на-Дону" продолжает записывать самые теплые и душевные пожелания ростовчан.
А вы уже поздравили ростовчан?
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
Кажется, вчера на Соборном было меньше скульптур...
Фото на память!
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
Слишком вкусно смотреть!
Рай для сырной души.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
Надеюсь, вы уже пообедали, прежде чем увидеть этот кадр.
Тут не только конфетки-бараночки.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
А вот и детвора на телеге прибыла!
Кто пожаловал на ярмарку такой нарядный!
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
На каждом шагу - колоритные персонажи.
Только сегодня можно встретить ростовчан в цилиндре.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
И правда, на прогулку сегодня лучше выходить с зонтиком!
Синоптики обещали дождь.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
Посмотрите, кто на наш праздник пожаловал! Ростовчане во все века - за сохранение нашей культуры.
То тут дегустация, то там. Здесь колбаска, там - сырок. Вот и наесться можно!
Дегустация - в самом разгаре.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
В центр Ростова пожаловал степной корабль, который добывает дончанам хлеб.
Экскурсия по торговым рядам.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
Экскурсия по торговым рядам. Смотрим, чем богат донской регион!
Экскурсия по торговым рядам.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
Передаем настроение, которым хочется делиться!
Сегодня все желают землякам процветания и встречать побольше улыбок на улицах.
"Комсомолка" продолжает передавать поздравления Ростову.
А тем временем концерт переместился на Соборный переулок.
Народные гуляния - на Соборном.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
Как говорил Иван Васильевич: "Танцуют все!"
Многонациональный хоровод на Соборной площади.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
На сцене - коллектив из Армении.
Танцы Армении.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
Выступает коллектив из Ярославля.
Танцует коллектив из Ярославля.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
На сцене перед Кафедральным собором во имя Рождества Пресвятой Богородицы собираются представители делегаций.
Старт празднику дан!
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
Праздник объявляется открытым!
Праздник начался с Соборной площади.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
А вот и боярыня на праздник пожаловала!
Сегодня на Соборном царит эпоха конца 19 - начала 20 века. Как вам такое ретропоздравление?
А вот и первые поздравления от читателей ростовской "Комсомолки"! Первой берет слово глава администрации Кировского района Ростова Наталия Симаченко.
От имени митрополита Донской митрополии, митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия ростовчан и гостей города поприветствовали представители православного духовенства.
- Почти три столетия - это в масштабах многих городов нашего отечества не так много, но по своей насыщенности, по тем событиям, можно говорить о том, что в истории города было многое. Но все это случилось благодаря его людям, - говорит епископ Таганрогский Артемий.
- В этой крепости собрались люди небезразличные. Слово крепость вошло в военное дело благодаря тому, что люди крепко были соединены друг с другом, и крепость их сил дала возможность заложить твердую основу в жизнь нашего и других городов, которые также начинались с крепости. Как и наши предки, к нам в гости приехали многие делегации. Сегодня они видят те ценности, которые мы сохранили благодаря трудам наших предков. Мы их созидаем и пытаемся приумножить здесь, на донской земле. Опираясь на славу казаков, труды купечества.
Обращение от имени митрополита Меркурия.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
На Соборном у ростовчан настроение отличное. А у вас?
Делимся хорошим настроением!
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
На Московской уже готовятся к концерту. Барабанщики - в строю!
К торжеству готовы!
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
В Ростов прибыли 18 делегаций из разных городов России и зарубежья. Многие поучаствуют в сегодняшнем фестивале купечества.
Все делегации - в гости к нам!
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
- Сегодня пройдут концерты на всех площадках в парках культуры и отдыха, - рассказала начальник отдела культуры Яна Пилявская. - На празднике присутствуют иностранные делегации: Турция, Белоруссия, Киргизия, Сейшелы, Абхазия, Армения и представители Луганской и Донецкой Народных республик.
Гостям окажем теплый прием!
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
Любителям вкусно поесть - добро пожаловать!
А что у вас тут вкусненького?
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
Программа мероприятий на сегодня запланирована масштабная. Выбирайте, куда пойти!
В 10.00 начнется первый международный фестиваль купечества им. А. П. Чехова «В Городском саду». Тысячи ростовчан и гостей города смогут пройтись по Ростову времен конца 19 — начала 20 веков. Достаточно прийти на Соборный переулок — от Московской улицы до Большой Садовой и заглянуть в сам Городской сад — ныне парк им. М. Горького.
На Соборном уже вовсю идет ярмарка.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
Также в 10.00 на стадионе «Арсенал» стартует кубок Ростова по футболу и открытый чемпионат и первенство города по легкой атлетике.
В это же время, 10.00, на гребном канале «Дон» начнется городской фестиваль современных молодежных субкультур «Экстрим стихия», а в парке «Левобережный» - спортивная и молодежная программы, а еще гастрономический фестиваль.
Московская улица уже перегорожена.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
С 12.00 в центре города — от Серафимовича до Большой Садовой и от Ворошиловского до Буденновского — будет курсировать пеший экскурсионный маршрут «Ростов купеческий».
В 14.00 в парке им. Октябрьской Революции начнется праздник «Ростов — многонациональный», в это же время на Большой Садовой, 122, будут соревноваться силачи на всероссийском кубке по стронгмену «Кубок силы Ростсельмаш».
По Большой Садовой — от филармонии до Театральной площади — будут работать концертные площадки, а детские коллективы города выступят в парке им. М. Горького в 18.00.
Самое яркое событие дня - фестиваль купечества "В Городском саду". Фото: сайт администрации Ростова
17 сентября, в День города, на нескольких улицах Ростова ограничат движение транспорта. Об этом жителей и гостей города предупреждает департамент автодорог.
С 5 до 16 часов сложности с проездом ожидаются на Московской от Буденновского до Газетного.
С 13 часов до полуночи ограничения будут действовать на Большой Садовой от Соколова до Театральной и от Театральной до Верхненольной, а также на Театральном проспекте от Максима Горького до Социалистической и на Закруткина от Краснофлотского до Продольного.
Несколько улиц в Ростове будут перекрыты. Ищем объезд!
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Погода праздновать не помешает. По прогнозу Ростовского гидрометцентра, в субботу, 17 сентября, утром в донской столице местами туман, днем возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 - 10 метров в секунду, при грозе - с порывами до 12 - 14 метров в секунду. Температура воздуха днем вырастет до +24 - 26 градусов. Как видите, потеплеет, так что берем зонтики и идем гулять!
Празднуем сегодня, прихватив зонтик!
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Ждем не дождемся начала. Первые мероприятия по всему городу стартуют в 10 утра.
И без того сияющий Соборный сегодня особо принарядился.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
Кстати, тут и "Комсомолка" будет. Ростовчане любили читать всегда!
Последние приготовления.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
А здесь начнется бойкая торговля! Один торговец другого искуснее будет завлекать ростовчан заглянуть к нему.
Сегодня будет бойкая торговля!
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
Город активно готовился к празднику уже две недели. А сегодня ночью мы застали последние приготовления. Посмотрите, как Соборный переулок принарядился!
К такому Соборному мы привыкли, но...
Фото: Екатерина ПОПОВА
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