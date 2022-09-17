Жители донской столицы отмечают 273-й день рождения любимого города. Фото: Екатерина ПОПОВА

День города Ростова-на-Дону 2022 празднуют 17 сентября сразу в нескольких районах города. Фейерверк и гала-концерт на Театральной площади отменили, но для ростовчан подготовили около 400 других интересных мероприятий.

Главными событием 273-летия Ростова-на-Дону станет Первый международный фестиваль купечества, а, судя по опросу, который мы провели в нашей группе ВКонтакте, еще больше жителей заинтересовал гастрофестиваль в Левобережном парке. Кроме того, запланированы спортивные турниры, выступления творческих коллективов и различные праздничные программы.

«КП — Ростов-на-Дону» ведет прямую трансляцию праздника с улиц донской столицы. Весь день наши корреспонденты будут передавать фото и видео с разных городских площадок. Оставайтесь с нами, следите за праздником в прямом эфире. Может, и сами попадете в кадр!

А на этом мы завершаем нашу прямую трансляцию, дорогие читатели "КП". Спасибо, что были с нами!

Ну и куда празднику без хорошей музыки?!

Современные "классики" - они такие! Мела не нужно, светятся. Разве что не говорят.

И на паровозике покататься, пока катают! - подумали другие.

"Надо покататься на теплоходе, пока погода позволяет", - решили в один день все.

Гуляния перемещаются на набережную, машины - в пробке.

Ярмарка разъехалась, декорации демонтируют.

А теперь возвращаемся на Соборный.

Не знаем как вы, а мы уже пританцовываем.

Один народный танец другого краше и ярче!

Когда душа просится в пляс.

А концерт и без Газманова собрал аншлаг! Ну и кто скажет, что на концерты детворы ходят только родители?

В парке Горького людей видимо - не видимо.

Между прочим, в аллее парка есть фотовыставка истории города.

Город не засыпает - просыпаются люди на прогулку.

Празднует весь Ростов. Наши корреспонденты присылают кадры концерта в парке Плевен на Западном.

А тем временем спортсменки легендарного гандбольного клуба "Ростов-Дон" записали поздравление на день рождения любимого города! "лочка Садовая, скамеечка кленовая..." Ну как не подпевать?

Нужен непрямой массаж мозга и срочно!

А если упадет? Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Гигантские шашки, головоломки - выбирай по душе!

Разгадываем головоломки всей семьей. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Прокачали мышцы? И про мозг не забываем.

Сегодня можно самому выйти на доску. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Ростовские и областные команды борются за звание первых.

За кем победа? Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

А можно и в стритбол сыграть.

Стритбол на левом берегу. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Поели - можно и калории сжечь! Неподалеку на сцене танцуют зумбу.

Зумба в Левобережном парке. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Кто-то в очереди за едой, а кто-то уже поел.

Да что ваша еда? Тут игра не игранная. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Сегодня в Ростове уличная еда - как искусство.

А какой ваш идеальный хот-дог? Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

А у вас чего вкусненького есть?

Бутерброды бывают и такие. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Не одной шаурмой Ростов славится.

В очереди за вкусненьким. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Глазами все бы съел!

Не еда - произведение искусства! Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Вкусы, запахи, аппетитные картинки - глаза разбегаются!

Котлеточки жарятся! Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Не зря наши читатели в группе "Комсомольская правда - Ростов-на-Дону" ВКонтакте проголосовали за праздник живота - больше всего людей собирались сюда.

Ростовчане любят вкусно поесть. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

А теперь переходим к самому вкусному - гастрофесту в Левобережном парке.

Мало прийти на Левый берег за вкусняшками. Надо еще и в очереди постоять. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Одновременно идет концерт в парке Вити Черевичкина.

Концерт в парке им. В. Черевичкина. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

А на сцене Зеленого театра - зажигательная лезгинка!

А кому-то в образе сударыни-барыни весь день ходить.

Ох уж этот ваш 19 век... Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Белочка уже устала праздновать. Зафотографировали, закормили!

Белки в парке Революции не боятся фотографироваться. Фото: Лейла МИРИШОВА

Не принцы на белом коне, а принцессы на гнедом!

Лошадок сегодня в городе много: и погладить, и покататься можно. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

"Я так хочу, чтобы детство не кончалось!"

В парке Революции играют и дети, и взрослые. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Концерт - не футбол, но все равно порадуемся: "Гоооол!"

Гооооол! Фото: Лейла МИРИШОВА

Когда культура в Ростове - на высоте во всех смыслах.

Что ростовчанину снег, что зной, когда зонтик с собой?!

Главней всего - погода в доме! А все другое исправим с помощью зонта. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Группа поддержки - в деле!

В парке Революции в разгаре праздник "Ростов многонациональный". На сцене зеленого театра с народными песнями и танцами выступают творческие коллективы.

Народные песни и танцы - в парке Революции. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Кажется, удалые парни могут поднять что угодно. А прохожие?

"Подниму?" Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Это силачи - участники всероссийского кубка по стронгмену «Кубок силы Ростсельмаш».

Столько силы на квадратный метр в Ростове давно не видели! Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Тем временем на Большой Садовой, у здания, где был кинотеатр "Ростов", тестостерон просто зашкаливает!

Ну и кто кого сильнее? Фото: Александра КАКАСЬЕВА

А в этом году команда администрации взяла реванш.

В прошлом году победа была за "Ростовом многонациональным".

Денис Браславский под номером 20 поставил точку в матче - 1:6

До конца игры 10 минут. Администрация города ведет в матче с командой "Ростов многонациональный" со счетом 1:4.

Тем временем на стадионе "Арсенал" в разгаре Кубок на приз главы администрации Ростова-на-Дону по футболу.

Кто-нибудь раньше видел ложечный тир?

Ложечный тир! Фото: Александра КАКАСЬЕВА

А скоро и русские народные танцы эстафету примут!

Готовятся к выходу. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Все по-настоящему: живая музыка играет.

В нижнем парке настоящий бал дают!

Бал в парке Горького. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Переходим в парк Горького, а тут...

Уходя с Соборного, не забываем взять свежий номер "Комсомолки"!

Тут все эпохи смешались: привет от пионеров!

Надо же: пионеры с гаджетами! Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Когда хочется пуститься в пляс.

А вот и казачка с коромыслом пошла за чистой водицей!

Казачка и за водой сходит и станцует. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Кони, как видите, всех мастей.

И даже мультяшные герои. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Есть среди ростовчан и фанаты единорогов.

...и пони. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Фестиваль "В Городском саду" продолжается! Кто-то в первый раз в живую увидел лошадь-кормилицу.

На Соборном и кони... Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Несколько слов от сити-менеджера. Алексей Валентинович поделился впечатлениями.

Также глава администрации города оставил пожелания для читателей "Комсомолки".

Глава оставил пожелания для читателей "Комсомолки". Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Записываем видеопоздравление ростовчанам от Алексея Логвиненко.

Алексей Логвиненко записывает поздравление читателям "КП" Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Столько вкусностей, что у любого глаза разбегаются.

Сити-менеджер Алексей Логвиненко на фестивале купечества. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

А вот и глава администрации Ростова праздник посетил.

Алексей Логвиненко посетил фестиваль. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Свежий номер "Комсомолки" в стиле ретро - уже у нас!

"Комсомолка" в стиле ретро - только у нас! Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Кто еще не передал свои поздравления донской столице?

"КП - Ростов-на-Дону" продолжает записывать самые теплые и душевные пожелания ростовчан.

А вы уже поздравили ростовчан? Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Кажется, вчера на Соборном было меньше скульптур...

Фото на память! Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Слишком вкусно смотреть!

Рай для сырной души. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Надеюсь, вы уже пообедали, прежде чем увидеть этот кадр.

Тут не только конфетки-бараночки. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

А вот и детвора на телеге прибыла!

Кто пожаловал на ярмарку такой нарядный! Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

На каждом шагу - колоритные персонажи.

Только сегодня можно встретить ростовчан в цилиндре. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

И правда, на прогулку сегодня лучше выходить с зонтиком!

Синоптики обещали дождь. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Посмотрите, кто на наш праздник пожаловал! Ростовчане во все века - за сохранение нашей культуры.

То тут дегустация, то там. Здесь колбаска, там - сырок. Вот и наесться можно!

Дегустация - в самом разгаре. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В центр Ростова пожаловал степной корабль, который добывает дончанам хлеб.

Экскурсия по торговым рядам. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Экскурсия по торговым рядам. Смотрим, чем богат донской регион!

Экскурсия по торговым рядам. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Передаем настроение, которым хочется делиться!

Сегодня все желают землякам процветания и встречать побольше улыбок на улицах.

"Комсомолка" продолжает передавать поздравления Ростову.

А тем временем концерт переместился на Соборный переулок.

Народные гуляния - на Соборном. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Как говорил Иван Васильевич: "Танцуют все!"

Многонациональный хоровод на Соборной площади. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

На сцене - коллектив из Армении.

Танцы Армении. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Выступает коллектив из Ярославля.

Танцует коллектив из Ярославля. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

На сцене перед Кафедральным собором во имя Рождества Пресвятой Богородицы собираются представители делегаций.

Старт празднику дан! Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Праздник объявляется открытым!

Праздник начался с Соборной площади. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

А вот и боярыня на праздник пожаловала!

Сегодня на Соборном царит эпоха конца 19 - начала 20 века. Как вам такое ретропоздравление?

А вот и первые поздравления от читателей ростовской "Комсомолки"! Первой берет слово глава администрации Кировского района Ростова Наталия Симаченко.

От имени митрополита Донской митрополии, митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия ростовчан и гостей города поприветствовали представители православного духовенства.

- Почти три столетия - это в масштабах многих городов нашего отечества не так много, но по своей насыщенности, по тем событиям, можно говорить о том, что в истории города было многое. Но все это случилось благодаря его людям, - говорит епископ Таганрогский Артемий.

- В этой крепости собрались люди небезразличные. Слово крепость вошло в военное дело благодаря тому, что люди крепко были соединены друг с другом, и крепость их сил дала возможность заложить твердую основу в жизнь нашего и других городов, которые также начинались с крепости. Как и наши предки, к нам в гости приехали многие делегации. Сегодня они видят те ценности, которые мы сохранили благодаря трудам наших предков. Мы их созидаем и пытаемся приумножить здесь, на донской земле. Опираясь на славу казаков, труды купечества.

Обращение от имени митрополита Меркурия. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

На Соборном у ростовчан настроение отличное. А у вас?

Делимся хорошим настроением! Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

На Московской уже готовятся к концерту. Барабанщики - в строю!

К торжеству готовы! Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростов прибыли 18 делегаций из разных городов России и зарубежья. Многие поучаствуют в сегодняшнем фестивале купечества.

Все делегации - в гости к нам! Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

- Сегодня пройдут концерты на всех площадках в парках культуры и отдыха, - рассказала начальник отдела культуры Яна Пилявская. - На празднике присутствуют иностранные делегации: Турция, Белоруссия, Киргизия, Сейшелы, Абхазия, Армения и представители Луганской и Донецкой Народных республик.

Гостям окажем теплый прием! Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Любителям вкусно поесть - добро пожаловать!

А что у вас тут вкусненького? Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Программа мероприятий на сегодня запланирована масштабная. Выбирайте, куда пойти!

В 10.00 начнется первый международный фестиваль купечества им. А. П. Чехова «В Городском саду». Тысячи ростовчан и гостей города смогут пройтись по Ростову времен конца 19 — начала 20 веков. Достаточно прийти на Соборный переулок — от Московской улицы до Большой Садовой и заглянуть в сам Городской сад — ныне парк им. М. Горького.

На Соборном уже вовсю идет ярмарка. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Также в 10.00 на стадионе «Арсенал» стартует кубок Ростова по футболу и открытый чемпионат и первенство города по легкой атлетике.

В это же время, 10.00, на гребном канале «Дон» начнется городской фестиваль современных молодежных субкультур «Экстрим стихия», а в парке «Левобережный» - спортивная и молодежная программы, а еще гастрономический фестиваль.

Московская улица уже перегорожена. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

С 12.00 в центре города — от Серафимовича до Большой Садовой и от Ворошиловского до Буденновского — будет курсировать пеший экскурсионный маршрут «Ростов купеческий».

В 14.00 в парке им. Октябрьской Революции начнется праздник «Ростов — многонациональный», в это же время на Большой Садовой, 122, будут соревноваться силачи на всероссийском кубке по стронгмену «Кубок силы Ростсельмаш».

По Большой Садовой — от филармонии до Театральной площади — будут работать концертные площадки, а детские коллективы города выступят в парке им. М. Горького в 18.00.

Самое яркое событие дня - фестиваль купечества "В Городском саду". Фото: сайт администрации Ростова

17 сентября, в День города, на нескольких улицах Ростова ограничат движение транспорта. Об этом жителей и гостей города предупреждает департамент автодорог.

С 5 до 16 часов сложности с проездом ожидаются на Московской от Буденновского до Газетного.

С 13 часов до полуночи ограничения будут действовать на Большой Садовой от Соколова до Театральной и от Театральной до Верхненольной, а также на Театральном проспекте от Максима Горького до Социалистической и на Закруткина от Краснофлотского до Продольного.

Несколько улиц в Ростове будут перекрыты. Ищем объезд! Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Погода праздновать не помешает. По прогнозу Ростовского гидрометцентра, в субботу, 17 сентября, утром в донской столице местами туман, днем возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 - 10 метров в секунду, при грозе - с порывами до 12 - 14 метров в секунду. Температура воздуха днем вырастет до +24 - 26 градусов. Как видите, потеплеет, так что берем зонтики и идем гулять!

Празднуем сегодня, прихватив зонтик! Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ждем не дождемся начала. Первые мероприятия по всему городу стартуют в 10 утра.

И без того сияющий Соборный сегодня особо принарядился. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Кстати, тут и "Комсомолка" будет. Ростовчане любили читать всегда!

Последние приготовления. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

А здесь начнется бойкая торговля! Один торговец другого искуснее будет завлекать ростовчан заглянуть к нему.

Сегодня будет бойкая торговля! Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Город активно готовился к празднику уже две недели. А сегодня ночью мы застали последние приготовления. Посмотрите, как Соборный переулок принарядился!

К такому Соборному мы привыкли, но... Фото: Екатерина ПОПОВА

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