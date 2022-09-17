Сити-менеджер Алексей Логвиненко поздравил читателей и слушателей «Комсомолки» с Днем города

Глава администрации поздравил читателей "Комсомолки". Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове в самом разгаре празднование Дня города. Тысячи жителей донской столицы и гостей города вышли на улицы, чтобы отпраздновать 273-й день рождения областного центра, других посмотреть да себя показать. Вот и «КП — Ростов-на-Дону», как и положено, оказалась в самом центре событий и записала для вас, дорогие читатели, поздравления от главы администрации города! Но обо всем по порядку.

Работа хороших ремесленников на Дону всегда была в цене. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Ключевым событием 17 сентября стал Первый международный фестиваль купечества им. А.П. Чехова «В Городском саду». Сегодня Соборный переулок вернулся в эпоху конца 19 — начала 20 веков. Гости праздника, свернув сюда с Московской улицы или Большой Садовой, попадают на бойкую ярмарку. На лотках — лучшие продукты, а за прилавками продавцы один другого бойчее — любо-дорого послушать-посмотреть.

Ай, какие яства донские хозяюшки наготовили! Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Тут и «Комсомолка» свежую прессу раздает. Нам, может, скоро только век, но и на рубеже 19 и 20 веков ростовчане были большими любителями почитать газеты. Вот мы и спешим раздать свежий номер. Для него специально изготовили ретро обложку — почитайте обязательно!

Сегодня "Комсомолка" словно в конце 19 века издавалась. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Во время ярмарки наш ярко-оранжевый микрофон был свободен, чтобы принимать самые теплые пожелания — от ростовчан и для ростовчан. Все как один желали родному городу процветания! И сохранять его богатую культуру.

Заглянул на главное событие праздника и сити-менеджер: Алексей Логвиненко прошелся по рядам. Посмотрел на самовары блестящие, загляделся на осетра запеченного да на яблоки моченые. И, конечно, не смог пройти мимо родной ростовчанам «Комсомолки». Директор Ростовского филиала «Издательского дома «Комсомольская правда» Елена Соболева пригласила главу администрации к микрофону - поделиться впечатлениями и обратиться на видео к горожанам.

- Рад видеть на нашем празднике столько иностранных делегаций, замечательные творческие коллективы. Я думаю, что горожанам понравится. Этот фестиваль мы проводим уже во второй раз. В этом году купеческий фестиваль приобрел статус международного. Сегодня в каждом парке праздник. И в парке Горького, и в парке Островского, и в Левобережном проводятся мероприятия — культурные и спортивные, - говорит Алексей Валентинович. - Да, мы сегодня не увидим концерт и фейерверк по ряду обстоятельств, но, думаю, горожан это не огорчит.

Также сити-менеджер оставил на память читателям комсомолки пожелания на стенде. Они пополнят коллекцию, которую мы собираем для читателей «КП — Ростов-на-Дону».

Пожелания ростовчанам на память. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

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