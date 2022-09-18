График отключения электричества в Ростове-на-Дону 19-23 сентября: сотни домов останутся без света

Несколько дней многим ростовчанам придется обходиться без света. Фото: Алексей ФОКИН

Стал известен график отключения электричества в Ростове-на-Дону 19-23 сентября. По информации, которую публикует «Донэнерго», без света в разные дни останутся сотни домов. Энергетики объясняют отключения плановыми работами. Проверьте, отключат ли в вашем доме свет на неделе.

В Ростове-на-Дону на следующей неделе будут отключать электричество по всему городу, предупреждает компания «Донэнерго». Причиной отключений станет проверка оборудования. Публикуем график работ с 19 по 30 сентября.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 СЕНТЯБРЯ

с 9.00 ДО 15.00 света не будет на улице Пушкинской, 211, 215, 217, 221, 225, 227, Адыгейской, 30, в переулке Крепостном, 99.

С 09.00 до 17.00 отключения ждут жителей улиц Орбитальная, 66, 66/2, 64, 64/1, 66/3, Беляева, 26, 26/1, 26/2, Пугачева, 25–47, 28–46, Молодежная, 61–83, 62–78, Грисенко, 7–17, 8–16, Лихачева, 3–15, 4–12, Казахская, 89б, 89/4, 89/5, Раздорская, 2а, 4, Фурмановская, 152.

С 09.00 до 18.00 подачу электроэнергии временно прекратят по улице Грекова, 3–35, 4–34, Полторацкого, 72–120, 87–119, Цимлянская, 1–41, 2–40, Чкалова, 75–97, 92–118, Кировоградская, 19–47, 28–50, Димитрова, 36–74, 41–51, Коллективная, 31–77, 36–66, Ш. Руставели, 60–90, Молокова, 17/53.

С 10.00 до 12.00 на два часа отключат свет по следующим улицам: Загорская, 17, 24/1, ул. Портовая, 76, 78, 80, 80/1, 80/3, 93а, 97а.

С 13.00 до 15.00 запланированы отключения в переулках Водоотводный, 1–25, 2–24, и Отечественный, 1–23, 2–22, на улицах Загорская, 10–40, 17, 24/1, Петрашевского, 41–55, Портовая, 74, 72а, в переулке Ракетный, 1–29, 2–28, на проспекте Стачки, 9б.

ВТОРНИК, 20 СЕНТЯБРЯ

С 09.00 до 16.00 без света придется обойтись жителям улицы 2-я Пролетарская, 70–84, 91–115, переулка Кирилловский, 1–15, 2–14, улицы 1-я, 2-я Левая, 1–15, 2–22.

С 09.00 до 17.00 свет отключат в домах на проспекте Космонавтов, 38, 40, 42, 44, 46, улицах Орбитальная, 3в, 38, 40, Налбандяна, 91–95, 82–84, Ченцова, 96–104, 31, 4-я Линия, 36–82, 41–87, Кузнечная, 161–271, Портовая, 366, Судостроительная, 38–40, 41–43, в переулке Аэроклубовский, 38–50, 35, 37, на улицах Авиационная, 1–25, 2–24, Выборгская, 1–17, 2–24, Калинина, 50–76, 61а, в переулке Квартальный, 11–17, 18–24, на улицах 6-я Кольцевая, 1–51, 2–32, Крайняя, 9–25, 15а, 19а, Мадояна, 44–58, 69–75, 65, 81б, 81е, Осипенко, 1–11, 2–14, Профсоюзная, 121–175, Разина, 13–19, 56–70, в переулке Энтузиастов, 1–17, 2–18.

С 9.00 до 18.00 отключения ждут дома по улицам Кагальницкая, 15–21, 14–30, Тюхряева, 29–67, 28–64, Рябышева, 11–83, 8–58, Вити Черевичкина, 6–42, 13, 30-я Линия, 14–32,11–29, 32-я Линия, 24–62, 19–59, 34-я Линия, 15–51, 26–64, 36-я Линия, 23–89, 30–92, 38-я Линия, 29–91, Лесозащитная, 37–83, 42–94, Архангельская, 27–29, 28–30, Днепропетровская, 67–69, 20–28, Богураева, 1–9, 2–22, Брестская, 17–33, 52–74, Брянская, 15–41, 14–44, Панфиловцев, 2–34, и в переулках Иркутский, 21–25, 30–32, Астраханский, 31–33, 32–34, Одесский проезд, 1–21, 2–22, Керченский, 13–37, 14–38, Сочинский, 13–43, 14–52, Туапсинский, 29–47.

С 10.00 до 16.00 света не будет по проспекту 40 лет Победы, 53д, 53е, 55в, 55г, 55д.

20 — 23 СЕНТЯБРЯ

С 9.00 до 17.00 электроэнергию отключат в переулках Декабристов, 1–15, 2–20, и Осовиахимовский, 1–7, 2–8, по улицам Перекопская, 1–19, 2–22, и Амбулаторная, 55–91, в переулках Самошкина, 1–29, 10–38, Поповский, 1–25, 2–34, и Авроры, 1–25, 2–18.

СРЕДА, 21 СЕНТЯБРЯ

С 9.00 до 15.00 отключение света запланировано в домах по улицам Жмайлова, 3–11, и Мильчакова, 3, по проспектам Стачки, 202/1, 204, 204в, и Ворошиловский, 34/125, по улицам Пушкинская, 104/32, 106, 114, 116, 125/34, и М. Горького, 130–132, 159/42.

С 9.00 до 17.00 свет выключат по улице Орбитальная, 42, 44/1, на проспекте Космонавтов, 34/3а, 34/3б, 36/2, 38/1, по улицам Нижегородская, 43–49а, б, в, г, 34–114, Листопадова, 107–165, 90–180, Искусственная, 72–98, 47–69, 3-я Линия, 56–86, 69–111, 5-я Линия, 56–94, 55–101, 1-я Линия, 68–72, 77–89, Береговая, 101, Марти, 17.

С 10.00 до 12.00 свет отключат на проспекте Кировский, 69, по улицам Тельмана, 110, 118, и Города Волос, 99–101, 103.

ЧЕТВЕРГ, 22 СЕНТЯБРЯ

С 09.00 до 15.00 без света придется обойтись в домах по улицам Жмайлова, 3–11, Мильчакова, 3, и на проспекте Стачки, 202/1, 204, 204в.

С 09.00 до 16.00 отключение отключение электроэнергии ожидается на улицах Вавилова, 57, 59, 59/1, 59л, Монтажная, 3а, Тарновского-Терлецкого, 99.

С 9.00 до 17.00 прекратится подача электричества по проспектам Космонавтов, 32, 32а, 32в, 34, 34а, 34б, 34/1, 34/2, 36, 36/1, 36/3, и Королева, 21/32, 21б, 21в, на улицах 11-я Линия, 41–191, 34–84, 13-я Линия, 31–89, 34–86, 15-я Линия, 53–87, 62–94, Листопадова, 45–97, 30–66, 1-я Пролетарская, 37–67, 34–64, Авиационная, 1–25, 2–24, Выборгская, 1–17, 2–24, Калинина, 50–76, 61а, в переулке Квартальный, 11–17, 18–24, на улицах 6-я Кольцевая, 1–51, 2–32, Крайняя, 9–25, 15а, 19а, Мадояна, 44–58, 69–75, 65, 81б, 81е, Осипенко, 1–11, 2–14, Профсоюзная, 121–175, Разина, 13–19, 56–70, и в переулке Энтузиастов, 1–17, 2–18.

ПЯТНИЦА, 23 СЕНТЯБРЯ

С 09.00 до 16.00 света не будет по улицам Батуринская, 20–70, 51–99, 15/1, 13/14, 15/15, Горбачева, 62–86, 99–127, Кулагина, 28–48, 17, 17/1, Курортная, 45–65, 46–66, Международная, 25–29, 35, Свердловская, 3–5, 37, Вавилова, 57, 59, 59/1, 59л, Монтажная, 3а, Тарновского-Терлецкого, 99.

С 9.00 до 17.00 отключение запланировано по улицам Кузнечная, 161–271, Портовая, 366, Судостроительная, 38–40, 41–43, и в переулке Аэроклубовский, 38–50, 35, 37.

Каждодневные отключения по будням с включением света в ночное время ждет жителей нескольких ростовских улиц: Краснокурсантская, 33–45, Фурмановская, 16–50, 23–43, Евдокимова, 36–64, Бодрая, 21–73, 30–82, в переулках Ликбезовский, 1–39, 2–42, Пригородный, 1–27, 2–30, Неверовский, 1–27, 2–32, Оренбургский, 63–109, 64–114, и Солнечный, 1–23, 2–22.

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