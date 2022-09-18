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Общество18 сентября 2022 7:59

В Ростовской области легковушка врезалась в жилой дом, пострадала 5-летняя девочка

По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную дистанцию
ГОШЕВ Игорь
О ЧП стало известно рано утром 18 сентября.

О ЧП стало известно рано утром 18 сентября.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В воскресенье, 18 сентября, в Ростовской области легковой автомобиль врезался в жилой дом. О ЧП стало известно около 07:30 утра. Как рассказали в региональном Управлении ГИБДД, дорожное происшествие произошло в хуторе Михайлов Тацинского района.

По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную дистанцию. Фото: УГИБДД России по РО.

По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную дистанцию. Фото: УГИБДД России по РО.

- По предварительным данным, 42-летний водитель за рулем "пятерки" не выбрал безопасную скорость движения и въехал в собственный жилой дом, после чего обрушилась стена здания, - добавили в ведомстве.

Известно, что пострадала пятилетняя девочка, которая в этот момент находилась в доме. Она - дочь водителя "жигулей".

Ребенок находился в доме. Фото: УГИБДД России по РО.

Ребенок находился в доме. Фото: УГИБДД России по РО.

По факту произошедшего проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.

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