В центре Ростова иномарка влетела в стену дома

В Ростове иномарка протаранила стену дома. Фото: "Регион 61" Фото: Соцсети

В центре донской столицы иномарка протаранила стену одного из домов. О произошедшем сообщили очевидцы в одном из городских пабликов в соцсети.

По информации свидетелей произошедшего, авария случилась во вторник, 13 апреля, на пересечении улицы Максима Горького и проспекта Кировского. Очевидцы предположили, что водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и именно по этой причине врезался в стену здания, относящегося к административным помещениям.

Видео с места аварии появилось в социальной сети. На кадрах видно, что на место происшествия приезжала скорая помощь и бригада пожарных.

- В результате аварии автомобиль получил механические повреждения. Никто из людей не пострадал, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

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Очевидцы уверяют, что такие случаи происходят часто.

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