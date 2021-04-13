В донской столице фургон угодил в канализационный люк

В Ростове ГАЗель провалилась в люк. Фото: "Это Ростов" Фото: Соцсети

В донской столице грузовой автомобиль угодил в яму одним колесом. О произошедшем рассказали очевидцы в одном из городских пабликов в соцсети.

Инцидент, со слов свидетелей, произошел в понедельник, 12 апреля, на проспекте Стачки. Водитель грузового фургона марки Hyundai, случайно наехал на крышку люка задними колесами, но она оказалась неустойчивой и машина одним колесом провалилась в люк. Выехать самостоятельно у него возможности не было и пришлось привлекать специалистов.

Пользователи в комментариях незамедлительно отреагировали на произошедшее. Они уточнили, что такие случаи происходят практически каждый день. И пока неизвестно, как их урегулировать.

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