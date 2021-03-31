Угодившая в яму автоледи отсудила более 2,5 миллионов рублей

В Ростове автоледи отсудила более двух миллионов после произошедшей аварии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ростовчанка получит крупную сумму в качестве возмещения ущерба после произошедшего ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовского областного суда.

Инцидент произошел на улице Каскадной еще в июле 2017 года. Автомобиль местной жительницы угодил в выбоину глубиной в полметра. Ямы располагалась вблизи дома № 266. Колесо автомобиля провалилось в яму, в результате чего машина перевернулась и отлетела на весьма значительное расстояние. В аварии получило механическое повреждение не только само транспортное средство, но также пострадала и его хозяйка.

После произошедшего автоледи подала заявление в суд. Она сообщила, что, по ее мнению, в образовании ямы виноваты коммунальщики, и ей удалось выиграть дело. Суд взыскал в пользу пострадавшей 2,6 миллиона рублей за причиненный ущерб и 10 тысяч рублей морального ущерба.

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