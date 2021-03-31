Срок — до первого мая: ростовские дорожники должны ликвидировать ямы за месяц

Главная задача дорожников - содержать полотно в удовлетворительном состоянии до начала сезона ремонтных работ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава администрации города обозначил сроки ремонта и признал, что проблемы с состоянием дорожного покрытия в донской столице существуют. Самой главной бедой, которая разрушает асфальт, назвал переходы температуры воздуха через нулевую отметку, когда днем - плюс, а ночью — минус.

- Несмотря на частые осадки, которые выпадали в зимние месяцы, объемы ямочного ремонта увеличились в полтора раза в сравнении с прошлым годом и составили 21 тысяча квадратных метров против 15 тысяч, - озвучил Алексей Валентинович в эфире телеканала «ДОН 24».

Кроме того, вышел четырехлетний гарантийный срок дорожного покрытия, отремонтированного с 2015 по 2017 годы в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу. Это четыре миллиона квадратных метров дорог. И теперь содержать эти площади будет город.

Также в 2021 году на основных городских магистралях, которые отремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (в список вошли улицы Нагибина, Казахская, Оганова, Всесоюзная, Вавилова — всего 19 улиц протяженностью 25 км, общая площадь работ — 462 тысячи квадратных метров, включая тротуарные части — 52,9 тыс. кв. м), подрядчик до начала ремонта должен будет поддерживать покрытие в удовлетворительном состоянии. После асфальт снимут и заменят на новый.

Главной задачей при организации работ Алексей Логвиненко назвал минимизацию заторов при учете сложной ситуации на дорогах. Еще больше ее осложняет закрытие движения по мосту по улице Малиновского. Для каждого участка ремонта разработают свой проект, где учтут трафик, время выполнения работ (в основном, ночью) и объезды.

- Губернатор Василий Голубев поставил перед нами задачу — ликвидировать ямы на ростовских дорогах до первого мая. Уверен, дорожные службы не подведут, - сказал глава администрации города.

Напомним, дорожные службы перейдут на ремонт обычной асфальтобетонной смесью при наступлении среднесуточных температур выше плюс пяти градусов.

Также в городе отремонтируют дороги на нескольких улицах за счет городского бюджета.

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