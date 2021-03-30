"Хочется бросить машину и пойти пешком!": водитель снял ролик о дорогах в Таганроге

Власти пообещали исправить ситуацию в ближайшее время. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рядовой житель Таганрога Владислав Голубенко на своей странице в Инстаграме опубликовал несколько роликов, в которых показал качество дорожного покрытия на дорогах города. По словам автолюбителя, главная его цель - это быть услышанным местными властями. Он обратил внимание, что проблема асфальта в Таганроге с каждым годом только ухудшается, а бесконечный "латочный" ремонт не исправляет ситуацию.

Молодой человек показал свою обычную поездку до магазина. Буквально через каждые 10-15 метров ему на пути встречались опасные ямы, попадание в которые обязательно обернется дорогим ремонтом.

Первый ролик вышел еще 21 марта. Именно тогда на город обрушились проливные дожди, уничтожившие последние ровные таганрогские улицы.

- Здесь люди ездят, а не повозки. Часто просто хочется бросить машину и пойти пешком. Если в такие ямы попасть, останешься без колес. Машины у нас ездят змейками. Иногда приходится выезжать на "встречку", - сокрушается Владислав.

Следующий ролик парень опубликовал пару дней назад. Он отметил, что с момента выхода первого видео коммунальщики никак не активизировались, а ситуация только ухудшилась. Дороги стали еще хуже, ям и выбоин стало только больше.

Действительно, ситуация с асфальтом в Ростовской области в весенний период всегда была напряженной. Покрытие не выдерживает обильных осадков, разрушается, появляются глубокие ямы. Однако в общении с корреспондентом "КП-Ростов-на-Дону" Владислав заметил, что в донской столице дороги намного лучше, чем в его родном Таганроге.

- В Ростове есть ямы, да. Но их хотя бы можно объехать. У нас же тебе приходится проезжать прямо по ним, - замечает автор ролика.

По данным сервиса "Карта разбитых дорог", в Таганроге общая протяженность улиц, которые находится в ужасном состоянии, - 56 километров. Свыше 130 дорог городские водители посчитали непригодными для использования.

Стоит отметить, что труд Владислава все таки не остался незамеченным. Сегодня, 30 марта, администрация Таганрога в социальных сетях сообщила о планах на масштабный дорожный ремонт. По заявлением местных властей, подрядная организация приступит к работам 15 апреля и будет заделывать ямы до 20 августа. На это выделено более 118 миллионов рублей. В порядок приведут 9 улиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12-летний вундеркинд из Ростова стал призером Всероссийской олимпиады старшеклассников

Мальчик удивил жюри знаниями по истории (подробнее)

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.