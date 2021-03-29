12-летний вундеркинд из Ростова стал призером Всероссийской олимпиады старшеклассников

Миша начал бегло читать в два года. Фото героя публикации.

Ростовский вундеркинд Миша Попов стал призером Всероссийской олимпиады по истории. Соперниками мальчика были не сверстники, а ребята из девятых, десятых и даже одиннадцатых классов. Шестиклассник удивил жюри не только возрастом, но и знаниями.

ШОКИРОВАЛ УЧЕНЫХ И ВЫСТУПАЛ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ

Желание Миши поучаствовать в серьезной олимпиаде никого не удивило. Мальчик с детства показывает успехи в учебе. В год он знал все буквы алфавита, а в два — бегло читал. Историю Миша начал изучать за долго до того, как предмет появился в школе.

Школьник не просто читал об исторических событиях, но и анализировал их. Как рассказала его мама Елена Маркозашвили, своими знаниями он шокировал ученых. Мишу даже приглашали на телевидение поделиться мнением о текущих политических событиях.

НЕДЕЛЯ ИСПЫТАНИЙ

С таким багажом знаний соревноваться со сверстниками просто скучно. Миша взял планку выше и не пожалел. Он без труда прошел школьный, городской и региональный этапы. Когда дело дошло до финала, испытания перенесли из-за пандемии.

— В этом году финал все-таки состоялся в Ульяновске. Испытания проходили в течение недели: тесты, анализ исторических событий, проекты. Заданий было много, — рассказывает Елена.

Ростовскую область представляли десять школьников. Но только один из них, 12-летний Миша, стал лауреатом и призером олимпиады.

ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ

Несмотря на незаурядные способности, мальчик ведет обычный образ жизни. Ходит в школу, гуляет с друзьями. Из увлечений — путешествия с родителями. Его маме и папе повезло — с таким ребенком можно гид в поездке не понадобится. Сын сам проведет экскурсию и расскажет о достопримечательностях.

При этом «перескакивать» через классы, рано поступать в институт Миша не планирует.

—Мы приняли решение не оканчивать школу экстерном. Ну представьте, у него начнется переходный возраст, а он — уже студент вуза. Думаю, что все должно быть в свое время, — считает Елена.

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